مهدی غلامنژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، قرآن را نه تنها هدایتگر انسانها، بلکه عامل اصلی ایجاد وحدت در جهان دانست و با اشاره به اهمیت کلام وحی در انسجام مسلمانان و ملتها، تأکید کرد: بازگشت به قرآن، تنها راهی است که میتواند به همبستگی جهانی منجر شود.
وی افزود: قرآن مجید به حق، بهترین و محوریترین عامل وحدت است و تمامی مسیرهایی که ما را به همدلی و همبستگی میرسانند، باید از این منبع الهی سیراب شوند و تنها از طریق قرآن است که میتوانیم به انسجام واقعی دست یابیم.
این قاری برجسته بینالمللی سپس به نظام ثبت اعمال الهی اشاره کرد و از کرامت و گذشت پروردگار در این نظام سخن گفت و توضیح داد: هر انسان در نظام الهی دو فرشته نگهبان دارد که همواره بر اعمال او نظارت دارند.
غلامنژاد افزود: فرشتهای که در سمت راست انسان است، مسئول ثبت اعمال نیک است و این فرشته پنج تا شش ساعت فرصت به فرد میدهد تا اگر خطایی از او سر زد، پیش از ثبت رسمی گناه، فرصت توبه و بازگشت داشته باشد.
فرصت توبه و اصلاح در نظام الهی
وی ادامه داد: این مهلت پنج تا شش ساعته، نشانهای از کرامت الهی است و حتی در نظام دقیق ثبت اعمال، فرصت توبه و اصلاح برای بندگان در نظر گرفته شده است.
غلامنژاد این نظام را به عنوان فرصتی برای اصلاح انسانها و بازگشت به سوی خداوند دانست و بر اهمیت این کرامت در زندگی انسانها تأکید کرد.
قاری بینالمللی قرآن کریم همچنین به لزوم هوشیاری دائمی در زندگی روزمره پرداخت و تأکید کرد: انسانها باید در هر لحظه مراقب اعمال خود باشند.
وی گفت: زندگی به ما میآموزد که در هر لحظه باید هوشیار باشیم. این هوشیاری، به ویژه در رانندگی و کارهای روزمره، میتواند به حفظ نعمتهای الهی کمک کند.
قرآن و پرونده اعمال انسانها
غلامنژاد در ادامه به ارزش قرآن در روز قیامت و تأثیر آن در پرونده اعمال انسانها اشاره کرد و گفت: قرآن یک پرونده است و پروندهای که در روز قیامت همراه انسان خواهد بود این پرونده بسیار ارزشمند است و تأثیر زیادی بر سرنوشت انسانها دارد.
این قاری برجسته قرآن در نهایت به دیدگاه انسانها در مواجهه با مشکلات اشاره کرد و گفت: گاهی در برابر مشکلات دچار توهم میشویم، اما باید بدانیم که در دل همین سختیها، حکمت الهی نهفته است. انسان باید چشم خود را به حقیقت باز کند و در جستجوی آن باشد.
وی در پایان از خداوند خواست تا انسانها را در مسیر حقیقت قرار دهد و همه را به زندگی بر اساس کلام وحی هدایت کند و امیدوارم همه ما در مسیر درست قرار بگیریم و در محضر پروردگار زندگی کنیم.
گفتنی است؛ مهدی غلامنژاد در راستای داوری مسابقات ملی قرآن کریم که ۲۶ مهرماه به مدت ۱۰ روز در شهرستان سنندج برگزار میشود در استان کردستان حضور یافته و علاوه بر داوری مسابقات یاد شده محافل انس با قرآن کریم را در ادارات مختلف شهر سنندج برگزار میکند، امروز سه محفل در دانشگاه علوم پزشکی، حوزه علمیه خواهران و جهاد کشاورزی کردستان با حضور ایشان برگزار میشود.
