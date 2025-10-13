بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان، اظهار داشت: وزش باد قابل‌ملاحظه تا شدید لحظه‌ای در این راستا برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به حاکمیت این شرایط در نقاطی از استان و به‌ویژه نیمه شمالی لرستان، گفت: خطر سقوط اشیا، احتمال آسیب به سازه‌های سبک و موقتی، شکستن سرشاخه درختان، احتمال خیزش گردوخاک محلی، احتمال افت کیفیت هوا و کاهش دید افقی و… در لرستان را شاهد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز در صورت وقوع گردوغبار… در استان تأکید کرد.