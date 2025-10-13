  1. استانها
  2. قم
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

بیش از ۱۵ هزار مجوز کسب و کار امسال در قم صادر شده است

بیش از ۱۵ هزار مجوز کسب و کار امسال در قم صادر شده است

قم- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، ۱۵ هزار و ۲۵۱ مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملّی صدور مجوزها در این استان صادر شده است. 

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر،اظهار کرد: از ابتدای راه اندازی درگاه ملی مجوزها تا کنون ۱۱۵ هزار و ۶۱۸ مجوز کسب و کار در قم صادر شده است که بیش از ۱۵ هزار مجوز آن در سال جاری برای متقاضیان کسب و کار در استان، صادر شده است.

وی با بیان اینکه صدور این تعداد مجوز کسب و کار در قم نشان از رشد و پویایی اقتصاد استان دارد و ما در اداره کل امور اقتصادی و دارایی تلاش می‌کنیم تا موانع صدور مجوز ها در موعد قانونی را در دستگاههای مربوطه برطرف کنیم، افزود:از ابتدای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها، ۴۸هزار و ۱۵۰مجوز برای اتحادیه ها صادر شده است.

نماینده وزیر اقتصاد در استان اضافه کرد: ۲۳هزار و ۱۵۰ مجوز از طریق اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی صادر شده است که مشاغل خانگی نیز زیر مجموعه مجوزهای این اداره کل است و در همین آمار می گنجند.

وی گفت: ۱۴هزار و ۷۱ مجوز نیز از سوی راهداری استان صادر شده است که مجوز کارت رانندگی بین شهری بیش از ۹۰درصد این آمار را شامل می شود.

فراهانی در پایان گفت: ۵ هزار و ۲۶۹مجوز قالیبافی تاکنون در استان صادر شده است که امید می رود اقبال شهروندان قمی به این هنر و صنعت احیا شود و شاهد شکوفایی فرش دستباف قم در بازاهای داخلی و خارجی باشیم.

کد خبر 6621096

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها