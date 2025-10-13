  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱

فرماندار دشتی: داوطلبان انتخابات شوراها از امروز باید استعفا دهند

دشتی – فرماندار دشتی گفت: مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، باید از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه از سمت خود استعفا دهند.

رضا مقاتلی در گفتگو با مهر اظهار کرد: بر اساس تقویم زمان‌بندی انتخابات، مقامات و مشاغل همتراز مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر که قصد داوطلبی در شوراهای اسلامی شهرها را دارند باید حداکثر تا ۲۷ مهرماه از مسئولیت‌های خود استعفا دهند.

فرماندار دشتی افزود: ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه وزارت کشور انجام خواهد شد.

یادآور می‌شود انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ماه سال آینده بصورت تمام الکترونیک در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

