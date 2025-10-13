به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده در آئین تکریم و معارفه مدیر حوزه‌های علمیه خواهران که در سالن آیت‌الله شرعی (ره) این مرکز برگزار شد، با اشاره به تاریخچه این نهاد تعلیم و تربیت، آن را پدیده‌ای شگفت‌انگیز در ابعاد آموزشی، پژوهشی و ساختاری دانست که جز با امداد الهی و مجاهدت خالصانه امکان‌پذیر نبوده است.

مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران تاکید کرد: حرکت این نهاد باید مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی، هدایت‌های امامین انقلاب و سیاست‌های شورای سیاست‌گذاری باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده درباره چالش‌های پیش رو اظهار داشت: امروز در برابر نظام سلطه و گفتمان امپریالیسم قرار داریم که با همه توان می‌کوشد نور الهی را خاموش کند و مشعل توحید ناب را از دست مردم ایران و جمهوری اسلامی بگیرد. در این مسیر به برنامه‌ای هوشمندانه، آینده‌نگر و جامع نیاز داریم.

وی افزود: سرعت رشد دانش بشری به حدی است که هر سه سال حجم آن دو برابر می‌شود و این تحولات، نظام‌های تربیتی و آموزشی در جهان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در دهه ۸۰ هشدار دادند، اگر به استقبال تحولات نرویم، تحولات ما را در می‌نوردد. بنابراین باید با نگاهی عمیق و آینده‌پژوهانه حرکت کنیم.

وی در پایان بر ضرورت هم‌گرایی بین نهادهای علمی و فرهنگی کشور تاکید کرد و گفت تحقق اهداف حوزه‌های علمیه خواهران بدون همکاری و هم‌افزایی سایر مجموعه‌ها ممکن نیست.