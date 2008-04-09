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۲۱ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

پنج درصد مردم لرستان دچار سوء تغذیه هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفت: در حال حاضر بین 5/3 تا 5/5 درصد مردم لرستان دچار سوء تغذیه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در الیگودرز، ابراهیم فلاحی، صبح امروز در همایش هفته سلامت اظهار داشت: در سالهای گذشته این رقم بیشتر بوده است که خوشبختانه تا به امروز از روند کاهشی چشمگیری برخوردار بوده است.

وی فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به مردم جامعه را مهمترین راهکار کاش سوء تغذیه در استان دانست.

در ادامه این همایش معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان الیگودرز نیز با تشریح عملکرد شبکه بهداشت و درمان این شهرستان عنوان کرد: پیشگیری، ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ سازی در میان مردم بهترین راه مقابله با بیماری ها است.

جواد زینعلی با برشمردن برنامه های هفته سلامت در این شهرستان یادآور شد: بخش درمان یکی از اولویت های مهم توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود که ارتقا این بخش نیازمند تلاش همه جانبه مردم و مسئولان در بخشهای مختلف است.

کد مطلب 662164

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