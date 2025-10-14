خراسان جنوبی سومین استان رضایتمند کشور از خدمات وزارت اقتصاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در تازهترین پیمایش ملی میزان رضایت از عملکرد دستگاههای اجرایی کشور که توسط مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری انجام شده است، استان خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه سوم رضایتمندی از خدمات و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح کشور شد.
این ارزیابی ملی بر اساس شاخصهایی همچون مراحل تعیین و دریافت مالیات از مردم و مشاغل، فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار، ارائه تسهیلات و وامهای بانکی، و نظارت بر عملکرد بانکها و بازار سرمایه انجام شده است.
مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگاران، با تبریک این موفقیت به مردم و کارکنان اقتصادی استان اظهار کرد:کسب رتبه سوم کشوری در رضایتمندی مردم از خدمات وزارت اقتصاد، حاصل تعامل سازنده دستگاههای اجرایی و همراهی مردم با مجموعه وزارت اقتصاد در استان است.
وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در مؤلفه تعیین و دریافت مالیات از مردم و مشاغل بالاترین میزان رضایت را در کشور کسب کرده است افزود: در سه سال گذشته با اقناع مرکز و با تکیه بر دادهها و واقعیتهای اقتصادی استان، توانستیم روند تعهدات درآمدی استان را عادلانه کنیم و سیر نزولی در شاخص درآمدی استان رقم بزنیم؛ اقدامی که به شکل مستقیم فشار مالیاتی بر مردم و فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
ذاکریان خاطرنشان کرد: سهم خراسان جنوبی از تأمین کل درآمدهای کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۰.۳۴ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به ۰.۲۹ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۰.۲۸ درصد کاهش یافته است.
به گفته وی این استان از نظر میزان تأمین درآمدهای کشور در رتبه سیام قرار دارد و این روند کاهشی، نشانه سیاستگذاری صحیح و عدالتمحور در مالیاتستانی است.
ذاکریان توسعه اقتصادی را فرایندی چندبعدی، منسجم و همگرا دانست و تأکید کرد: موفقیتهای اخیر در حوزه رضایتمندی مردمی نتیجه همین نگاه همگرایانه و هماهنگی مجموعه دولت در استان است.
