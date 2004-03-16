بيش از سه ميليون تن كالا در بهمن ماه تخليه و بارگيري شد

به گزارش خبرگزاري مهر، از اين ميزان يك ميليون و 856 هزار و 851 تن كالا سهم بارگيري و يك ميليون و 581 هزار و 294 تن كالا سهم تخليه است .
همچنين از اين مقدار كالاي تخليه و بارگيري شده در ماه گذشته حدود يك ميليون و362 هزار و60 تن كالا با همكاري فله منطقه اي ، 755 هزار و48 تن كالا توسط امور فله بين المللي، 341 هزار و 40 تن كالا با همكاري خط خاور، 258 هزار و 182 تن كالا توسط خط باختر، 429هزار و440 تن كالا با همكاري كانتينرآسيا و265 هزار و375 تن كالا توسط كانتينر اروپا ازطريق ناوگان اقيانوس پيماي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بارگيري و تخليه شده است.
كالاهاي حمل شده توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران دربهمن ماه سالجاري شامل: گندم، روغن، ذرت ، برنج ، كنسانتره روي ، ذغال سنگ ، سنگ آهن ، كود شيميايي ، كك ، گوگرد ، آهن آلات ، خاك فسفات ، سولفور، آلومينيوم ، سميان ، اوره ، پتاس ، كلينگر، جنرال كارگو و كانتينر مي باشد.
اين گزارش حاكي است بنادر بارگيري و تخليه محمولات حمل شده توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بنادر ايراني ، استراليا، وسيه ، چين ، ژاپن ، كره ، مصر ، اردن ، مراكش ، هند ، بلژيك ، ايتاليا ، آلمان ، ليبي ، هلند ، عربستان، برزيل، اندونزي ، بحرين ، قطر ، دبي ، سنگاپور ، هنگ كنگ ، تايلند ، اسپانيا ، كانادا ، انگليس و سودان مي باشد.
سه ميليون و 438 هزار و 145 تن كالا در بهمن ماه سالجاري توسط حوزه معاونت بازرگاني كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بارگيري و تخليه شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، از اين ميزان يك ميليون و 856 هزار و 851 تن كالا سهم بارگيري و يك ميليون و 581 هزار و 294 تن كالا سهم تخليه است .
نظر شما