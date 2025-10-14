خاکی: ۴۸ پروژه نیمه تمام حوزه ورزش و جوانان در کردستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی عصر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه کردستان با تبریک هفته تربیت بدنی، از اجرای ۴۵۰ برنامه متنوع ورزشی و فرهنگی در سطح استان خبر داد که شامل جشنوارهها، همایشها، مسابقات، افتتاح پروژهها، و دیدار با خانوادههای شهدا در حوزه ورزش میشود.
به گفته وی، ۳۶ برنامه در سطح استانی و مابقی در سطح شهرستانی و محلی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت پروژههای عمرانی، اعلام کرد: در حال حاضر، ۴۸ پروژه نیمهتمام در استان وجود دارد که ۱۷ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در آستانه بهرهبرداری قرار دارند که تکمیل تمامی آنها نیازمند ۱.۵ همت اعتبار است.
وی افزود: با جذب اعتبارات تخصیصنیافته، از جمله ۲۵ میلیارد تومان اعتبار پروژه سالن ششهزارنفری سنندج، روند اجرای پروژهها شتاب گرفته است.
خاکی با اشاره به مشکلات واگذاری اعتبارات پروژههای ملی گفت: اگر سالن ۶ هزار نفری تحویل گرفته نمیشد، امکان تخصیص مجدد اعتبار برای سالهای آینده وجود نداشت.
وی یادآور شد: خوشبختانه با پیگیریهای صورتگرفته، قرارداد جدیدی به مبلغ ۴۳.۵ میلیارد تومان منعقد شد که تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
حوزه قهرمانی و المپیاد استعدادها
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان به وضعیت ورزشکاران استان در حوزه قهرمانی نیز پرداخت و اظهار داشت: در بازیهای آسیایی پیش رو، حداقل ۴ تا ۵ ورزشکار کردستانی شانس حضور در تیم ملی را دارند و همچنین حمایتهایی نظیر پرداخت کمکهزینه ماهیانه برای ورزشکاران واجد شرایط در نظر گرفته شده است
وی همچنین با اشاره به برگزاری المپیاد استعدادهای برتر کشور، از اعزام تیمهای دختران و پسران استان به این رویداد ورزشی خبر داد و گفت: علیرغم محدودیتهای مالی، اعزامها طبق زمانبندی انجام میشود و از تجهیزات استاندارد حملونقل استفاده خواهد شد.
واگذاری پروژهها به بخش خصوصی
به گفته مدیرکل ورزش استان کردستان چند پروژه نیمهتمام که امکان تکمیل آنها با بودجه دولتی وجود ندارد، از طریق ماده ۲۷ به بخش خصوصی واگذار میشوند.
وی از آمادگی استان برای برگزاری فراخوانهای سرمایهگذاری خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به طولانیشدن دورههای مدیریتی برخی هیئتهای ورزشی، گفت: در برخی موارد، رئیس هیئت بیش از ۲۵ سال در سمت خود باقی مانده است و با اصلاح آئیننامه، سقف سابقه مدیریتی برای احراز پستها به ۴ سال کاهش یافته تا فرصت برای ورود نسل جدید فراهم شود.
سازمانهای مردمنهاد و ظرفیت بانوان
وی افزود: در حال حاضر ۳۵ سازمان مردمنهاد جوانان با مجوز رسمی در استان فعالیت دارند و همچنین تعداد بانوان فعال در حوزه ورزش به ۷۵۴ نفر رسیده که نشان از رشد مشارکت زنان در این عرصه دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به بهروزرسانی پایگاه قهرمانی استان گفت: تجهیزات پیشرفته برای تست و سنجش عملکرد ورزشکاران خریداری شده است و برنامهریزی برای ایجاد مرکز آموزش تخصصی در حال انجام است.
خاکی اضافه کرد: ۵۲ هیأت ورزشی، سه انجمن ور شیء، ۵۰ نایب رئیس بانوان، ۷۵۴ مورد باشگاه خصوصی، ۳۵ سازمان مردمنهاد مجوزدار در حوزه ورزش و جوانان استان، ۲۶ مرکز مشاوره ازدواج در استان، ۳۴۵ هیئت شهرستانی در شهرهای استان و ۱۵۰ مکان ورزشی، فعالیت دارند.
نظر شما