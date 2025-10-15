  1. استانها
انتخابات نظام‌پزشکی لرستان به‌صورت کاملاً الکترونیک برگزار می‌شود

خرم‌آباد - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان از برگزاری انتخابات نظام‌پزشکی به‌صورت کاملاً الکترونیک طی روز جمعه هفته جاری در استان خبر داد.

محمد سیف در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انتخابات سازمان نظام‌پزشکی روز جمعه هفته جاری در لرستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری این انتخابات در حوزه‌های مختلف انتخابی لرستان، عنوان کرد: حوزه انتخابی شهرستان خرم‌آباد، خودش چندین حوزه دارد، همچنین دیگر حوزه‌های انتخابی شامل شهرستان‌های دلفان، سلسله، پلدختر، الیگودرز، ازنا، دورود، کوهدشت و بروجرد هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بیان داشت: در مجموع این انتخابات با حضور پنج هزار و ۶۰۰ نفر واجد شرایط رأی‌دادن در استان برگزار خواهد شد.

سیف، افزود: انتخابات نظام‌پزشکی در رشته‌های مختلف پزشکی، دندان‌پزشکی، مامایی، گروه پروانه‌دار و علوم آزمایشگاهی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۳۱ نفر کاندیدا در این انتخابات داریم که همه تأیید صلاحیت شده‌اند، تصریح کرد: این انتخابات با ۳۳ صندوق رأی و ۱۸ دستگاه احراز هویت در استان برگزار خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تأکید کرد: انتخابات نظام‌پزشکی به‌صورت کاملاً الکترونیک ولی به‌صورت حضوری با حضور افراد در حوزه‌های انتخابیه استان برگزار می‌شود.

