محمد سیف در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انتخابات سازمان نظامپزشکی روز جمعه هفته جاری در لرستان برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری این انتخابات در حوزههای مختلف انتخابی لرستان، عنوان کرد: حوزه انتخابی شهرستان خرمآباد، خودش چندین حوزه دارد، همچنین دیگر حوزههای انتخابی شامل شهرستانهای دلفان، سلسله، پلدختر، الیگودرز، ازنا، دورود، کوهدشت و بروجرد هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بیان داشت: در مجموع این انتخابات با حضور پنج هزار و ۶۰۰ نفر واجد شرایط رأیدادن در استان برگزار خواهد شد.
سیف، افزود: انتخابات نظامپزشکی در رشتههای مختلف پزشکی، دندانپزشکی، مامایی، گروه پروانهدار و علوم آزمایشگاهی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مجموع ۱۳۱ نفر کاندیدا در این انتخابات داریم که همه تأیید صلاحیت شدهاند، تصریح کرد: این انتخابات با ۳۳ صندوق رأی و ۱۸ دستگاه احراز هویت در استان برگزار خواهد شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تأکید کرد: انتخابات نظامپزشکی بهصورت کاملاً الکترونیک ولی بهصورت حضوری با حضور افراد در حوزههای انتخابیه استان برگزار میشود.
