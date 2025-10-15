به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس پژوهشگاه فضایی ایران و هیأت همراه، با اشاره به آمادگی استان برای بهره‌گیری از فناوری‌های فضایی، اظهار کرد: امیدواریم این ظرفیت‌ها به‌زودی فعال شده و از توانمندی‌های صنعت فضایی در مدیریت استان استفاده حداکثری شود.

وی با تقدیر از پیشنهادات ارائه شده، افزود: از تجربیات موفق پژوهشگاه فضایی در سایر استان‌ها بهره خواهیم برد و استان اصفهان با چالش‌های متعددی از جمله در حوزه‌های اختلافی، محیط زیست و به ویژه بحران حیاتی زاینده‌رود مواجه است و حضور و همکاری پژوهشگاه فضایی می‌تواند به حل عملیاتی این مسائل کمک شایانی کند.

استاندار اصفهان، حوزه سنجش از دور را یکی از قابلیت‌های کلیدی برای کمک به مدیریت استان برشمرد و تصریح کرد: ما همواره مشتاق دریافت خدمات تخصصی از پژوهشگاه فضایی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: به زودی با امضای تفاهمنامه همکاری، مأموریت‌های متنوعی تعریف شده و این همکاری موجب تسریع، تسهیل و ارتقای علمی پروژه‌های اجرایی استان می‌شود.

استاندار اصفهان پیشنهاد داد، شهرداری اصفهان به‌عنوان کلانشهر نمونه، میزبان جلسات تخصصی در حوزه اقتصاد فضایی باشد تا پس از کسب تجربه موفق، خدمات به ۱۱۳ شهر دیگر استان نیز تسری یابد.

در این جلسه مقرر شد تفاهمنامه همکاری میان استانداری اصفهان و پژوهشگاه فضایی ایران جهت بهره‌گیری از فناوری‌های فضایی در مدیریت یکپارچه استان منعقد گردد.