به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با اعلام نتایج رسمی ارزیابی رضایتمندی مشتریان، آنیسرویس موفق شد جایگاه نخست کشور را در حوزه رضایتمندی مشتریان خدمات پس از فروش خودروهای سواری سبک کسب کند.
شرکت آنیسرویس بهعنوان یکی از برندهای پیشرو در حوزه خدمات پس از فروش خودرو، موفق شد در تازهترین گزارش رسمی ارزیابی رضایتمندی مشتریان که توسط سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) منتشر شده است، رتبه نخست رضایت مشتریان در بخش خودروهای سواری سبک در بازه زمانی بهار ۱۴۰۴ را از آن خود کند.
این موفقیت، نتیجهی تلاش بیوقفهی تیمهای فنی، مدیریتی و خدماتی آنیسرویس در مسیر بهبود کیفیت خدمات، ارتقای تجربه مشتری و ارائهی خدمات نوین در سطح استانداردهای جهانی است.
در این گزارش، شاخصهایی همچون سرعت ارائه خدمات، کیفیت تعمیرات، برخورد کارکنان، شفافیت هزینهها، و دسترسی آسان به شبکه خدمات مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که آنیسرویس در مجموع، بالاترین امتیاز را در میان تمامی شرکتهای خودرویی کشور کسب کرده است.
مدیرعامل شرکت آنیسرویس در واکنش به این دستاورد بزرگ گفت: کسب این عنوان، تنها یک موفقیت سازمانی نیست، بلکه نشانهی اعتماد و رضایت هزاران مشتری وفادار ماست. مأموریت آنیسرویس همواره این بوده که خدمات پس از فروش را به تجربهای مطمئن، سریع و لذتبخش برای مشتریان تبدیل کند.
شرکت آنیسرویس در سالهای اخیر با گسترش شبکهی خدمات و عاملیتهای خود در سراسر کشور، راهاندازی مرکز خدمات خودروهای برقی و هیبریدی و توسعهی زیرساختهای فناورآنه در همکاری با شهرداری تهران و سازمان تاکسیرانی، نقش مؤثری در نوسازی و هوشمندسازی صنعت خدمات خودرویی ایران ایفا کرده است.
