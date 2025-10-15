انتخاب سرویس؛ فراتر از استانداردها

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در مراسم بزرگداشت این روز که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، انتخاب سرویس بهعنوان تنها شرکت برتر استاندارد در خدمات پس از فروش لوازم خانگی معرفی و تقدیر شد.
در این گردهمایی ملی که با حضور رئیسجمهور، وزیر صمت، رئیس سازمان ملی استاندارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان صنعت و خدمات برگزار شد، هرمز طاهری، مدیرعامل انتخاب سرویس، این جایزه را دریافت کرد.
محمدمهدی دیانی، قائممقام هلدینگ خدمات جامع گروه انتخاب، در تشریح شاخصهای ارزیابی این موفقیت، به موارد زیر اشاره کرد:
استقرار سیستم جلب رضایت مشتری بر پایه استاندارد ۱۰۰۰۰۴
استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱
نظاممندی در جمعآوری بازخوردها، ارزیابی نتایج و اجرای بهبود مستمر
ایجاد و توسعه واحد تحقیق و توسعه (R&D) با تمرکز بر نوآوری در خدمات و پاسخ به نیازهای نوظهور مشتریان
پیادهسازی استاندارد آموزشی ISO ۱۰۰۱۵ برای طراحی دورههای ساختاریافته و نظارت بر اثربخشی آموزشها
راهاندازی سیستم جامع رسیدگی به شکایات با فرآیند پاسخگویی سریع و تحلیل ریشهای مسائل بر پایه استاندارد ISO ۱۰۰۰۰۲
تعهد به ضمانتهای عملی و ملموس شامل:
شش ماه ضمانت تعمیر (غیر گارانتی)
ضمانت ۶۰ تا ۱۲۴ ماه برای کمپرسور محصولات برودتی و موتورهای دایرکتدرایو / اینورتر
ضمانت تعویض محصول یا بازگشت وجه تا یک ماه
انتخاب سرویس با شبکهای متشکل از بیش از ۳۰۰۰ تکنسین متخصص استخدامی در سراسر کشور، در کنار مرکز ارتباط با مشتریان ۱۶۹۹ و پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته و هفت روز هفته، همواره در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی نیازهای مشتریان گروه انتخاب است.
این شرکت با تعهد به پاسخگویی سریع، شفافیت هزینهها، استفاده از قطعات اصل و استاندارد، ضمانت خدمات و قطعات، رضایت بالای مشتریان، احترام به حریم خصوصی و اعزام بهموقع تکنسینها، عنوان بزرگترین و کاملترین شرکت خدمات پس از فروش در ایران را از آن خود کرده است.
