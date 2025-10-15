فرماندار سنندج: فلسطین نیازمند قضاوت صحیح از منظر انسانی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید غریب سجادی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش «نبرد دیجیتال» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جبهه مقاومت و شهدای جنگ ۱۲ روزه، به تحولات اخیر در فلسطین و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و اظهار کرد: مسأله فلسطین باید از منظر انسانی و اجتماعی به درستی درک شود، نه تنها از منظر سیاسی.

وی با اشاره به فاجعه غزه و حملات بی‌وقفه اسرائیل، گفت: در عملیاتی که تاکنون منجر به شهادت نزدیک به ۱۶۵ هزار نفر از مردم بی‌گناه فلسطین شده است، حتی پس از آتش‌بس، رژیم اسرائیل باز هم به آتش‌بس احترام نگذاشته و حملات خود را ادامه داد.

وی ادامه داد: صهیونیسم در تلاش است تا تاریخ و وقایع را به نفع خود تحریف کند و جهانیان را به قضاوت‌های نادرستی سوق دهد اما در نهایت، جهان به درک درستی از فاجعه غزه دست پیدا کرده و به شناخت عمیق‌تری از این مسئله رسیده است.

فرماندار سنندج افزود: ما همه طالب آرامش، صلح و آزادی هستیم و زندگی بدون آزادی، بدون صلح و بدون رفاه ممکن نیست، فلسطین نیاز به دولتی دارد که زمینه‌ساز تحقق این اصول باشد.

وی در ادامه گفت: امروز، صهیونیسم و بحران فلسطین از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، بسیاری از جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران معتقدند که مسائل سیاسی و اجتماعی باید از رویکردی تجربی و واقع‌بینانه بررسی شوند و اگر ما مسأله فلسطین را تنها از دیدگاهی سیاسی نگاه کنیم، نمی‌توانیم به درک صحیحی از درد و رنج مردم فلسطین برسیم.

سجادی با تأکید بر اینکه «مسأله فلسطین یک اجبار اجتماعی است، نه تنها یک مسأله سیاسی»، افزود: برای درک صحیح این مسئله، باید از منظر یک فلسطینی به این بحران نگاه کنیم و فلسطینی‌هایی که شکنجه‌ها، زندان‌ها و سختی‌های بسیاری را تحمل کرده‌اند و اکنون در برابر رژیم صهیونیستی مقاومت می‌کنند.

فرماندار سنندج همچنین با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر، اظهار داشت: در این جنگ تحمیلی، بسیاری از دانش‌آموزان ما شهید شدند، دانش‌آموزانی که امروز در کلاس‌های درس غایب هستند، این کودکان هیچ گناهی نداشتند جز اینکه در سرزمین خود زندگی می‌کردند.

این همایش که به بررسی ابعاد مختلف جنگ دیجیتال و تأثیرات آن بر بحران فلسطین اختصاص داشت، فرصتی برای مشارکت فعال و تبادل نظر در مورد راه‌های مقابله با جنگ‌های اطلاعاتی و همچنین حمایت از حقوق ملت فلسطین بود.