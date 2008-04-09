کشف محموله 75 هزار لیتری سوخت قاچاق در آبهای خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، یگانهای دریابانی فرماندهی انتظامی شهرستان قشم صبح امروز موفق شدند به هنگام گشت زنی در آب‌های ساحلی روستای سلخ جزیره قشم، یک فروند لنج موتوری را که اقدام به سوخت قاچاق نموده بود، ثبت و ضبط کنند.

نیروهای گشت انتظامی با اعلام ایست به سرنشینان این لنج و با توجه به عدم همکاری آنان، با شلیک تیرهای هوایی، مانع از ادامه حرکت این لنج شده و در آن ‪ 75هزار لیتر گازوییل که به منظور قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس بارگیری شده بود گردیدند.

در این ارتباط، چهار سرنشین لنج دستگیر و با تشکیل پرونده، تحویل مقامات قضایی شدند.