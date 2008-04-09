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۲۱ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۲۳

گرانت:

مهم این است که به نیمه نهایی صعود کردیم

مهم این است که به نیمه نهایی صعود کردیم

آورام گرانت گفت مهم نیست چلسی چگونه مقابل فنرباغچه بازی کرده، بلکه آنچه اهمیت دارد این است که این تیم به دور نیمه نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سرمربی چلسی گفت: وقتی شما در مرحله یک چهارم نهایی بازی می کنید، آنچه از اهمیت فراوانی برخوردار است، حضور در مرحله نیمه نهایی است. تیم ما در دیدار با فنرباغچه نیاز به پیروزی داشت و به این خواسته رسید. در ترکیه ما بازی به مراتب بهتری ارائه کردیم اما نتیجه از هر چیزی مهم تر است.

گرانت در ادامه تصریح کرد: ما بازی را خیلی خوب شروع کردیم اما نتوانستیم با همین روند ادامه دهیم که این موضوع عصبی مان کرد. اولین خبری که پس از پایان بازی به من دادند این بود که باید در مرحله نیمه نهایی با لیورپول بازی کنیم. ما مقابل این تیم بهترین عملکرد خود را به نمایش خواهیم گذاشت تا به دیدار نهایی راه پیدا کنیم.

وی در پایان گفت: پیش از این گفته بودم که امسال ، سال خوبی برای ماست و اکنون به خواسته خود نزدیک می شوم. من به آینده خوشبینم و به آن ایمان دارم.

چلسی انگلیس شب گذشته با نتیجه 2 بر یک و در مجموع 3 بر 2 مقابل فنرباغچه ترکیه به برتری رسید و به دور نیمه نهایی این رقابت ها راه پیدا کرد.

کد مطلب 662333

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