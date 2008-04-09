مهم این است که به نیمه نهایی صعود کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سرمربی چلسی گفت: وقتی شما در مرحله یک چهارم نهایی بازی می کنید، آنچه از اهمیت فراوانی برخوردار است، حضور در مرحله نیمه نهایی است. تیم ما در دیدار با فنرباغچه نیاز به پیروزی داشت و به این خواسته رسید. در ترکیه ما بازی به مراتب بهتری ارائه کردیم اما نتیجه از هر چیزی مهم تر است.

گرانت در ادامه تصریح کرد: ما بازی را خیلی خوب شروع کردیم اما نتوانستیم با همین روند ادامه دهیم که این موضوع عصبی مان کرد. اولین خبری که پس از پایان بازی به من دادند این بود که باید در مرحله نیمه نهایی با لیورپول بازی کنیم. ما مقابل این تیم بهترین عملکرد خود را به نمایش خواهیم گذاشت تا به دیدار نهایی راه پیدا کنیم.

وی در پایان گفت: پیش از این گفته بودم که امسال ، سال خوبی برای ماست و اکنون به خواسته خود نزدیک می شوم. من به آینده خوشبینم و به آن ایمان دارم.

چلسی انگلیس شب گذشته با نتیجه 2 بر یک و در مجموع 3 بر 2 مقابل فنرباغچه ترکیه به برتری رسید و به دور نیمه نهایی این رقابت ها راه پیدا کرد.