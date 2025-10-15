فرمانده انتظامی لرستان با خانواده شهید «جمشیدی پور» دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز چهارشنبه با حضور در منزل شهید «جمشیدی پور» ضمن قرائت فاتحه در سخنانی عاطفی، شهید را نماد غیرت، شجاعت و دلیری و مظهر مبارزه قاطعانه پلیس با سوداگران مرگ برشمرد و اظهار داشت: این شهیدان عزیز، برای ایجاد جامعه‌ای سالم و عاری از هرگونه مواد مخدر، جان شیرین خود را نثار آسایش و آرامش این مردم کردند تا مبادا جوانان ما که سرمایه عظیم کشور هستند، به سمت اعتیاد سوق داده شوند.

وی با اشاره به تقدیم قریب به ۶۰ شهید در راه مبارزه با مواد مخدر توسط مجموعه انتظامی لرستان، تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد سوداگران مرگ، این افراد فرصت‌طلب و ازخدابی‌خبر، جوانان، این سرمایه‌های عظیم مردم و کشور را به کام اعتیاد بکشانند. ما خود را موظف و مکلف به برخورد با این پلشتی می‌دانیم.

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: کسانی که در تهیه، توزیع و عرضه مواد مخدر نقش دارند، به‌نوعی در ریختن خون این شهدای عزیز مسئول هستند و فردای قیامت در پیشگاه الهی باید جوابگو باشند.

وی تأکید کرد: داغی که بر دل فرزندان خردسال شهید «جمشیدی پور» نشسته است، هرگز فراموش نخواهد شد و عزم ما را برای مجازات عاملان این جنایات و بلای خانمان‌سوز راسخ‌تر می‌کند.

فرمانده انتظامی لرستان در محضر این خانواده معزز و در کنار فرزندان شهیدی که پدر خود را فدای امنیت مردم کرده‌اند، پیمان مجدد بست: ما به‌عنوان میراث‌داران و ادامه‌دهندگان راه این شهدای عزیز که با خون خود درخت تنومند انقلاب را آبیاری کرده‌اند، هم‌قسم می‌شویم تا آخرین قطره خونمان در راه امنیت و آرامش مردم و در راه مبارزه با مواد مخدر و عاملان تهیه، توزیع و عرضه آن، با قاطعیت تمام و عزمی راسخ‌تر از همیشه، از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنیم.

سردار هاشمی فر، تأکید کرد: پلیس لرستان در دفاع از آرامش شهروندان و حفاظت از جوانان این مرزوبوم، با قاطعیت و تمام توان در برابر مخلان نظم و امنیت خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ بیش از این امنیت روانی و جسمی جامعه را به مخاطره اندازند.