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۲۱ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۰۹

همایش "سیره نبوی در نوشته‌های اسپانیایی" برگزار می‌شود

همایش "سیره نبوی در نوشته‌های اسپانیایی" برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "سیره نبوی در نوشته‌های اسپانیایی" از سوی سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) از 22 تا 24 آوریل ( 3 تا 5 اردیبهشت ) در فاس مغرب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) همایش بین‌المللی " سیره نبوی در نوشته‌های اسپانیایی " را با هدف شناخت تلاشهای اسپانیا در راستای معرفی و بررسی سیره نبوی، تبیین شیوه شرق‌شناسان اسپانیا در بهره‌گیری از آن برگزارمی‌کند.

اطلاع‌رسانی در راستای معرفی چهره نبی اکرم (ص) و ارائه چهره واقعی اسلام از دیگر اهداف این همایش عنوان شده است.

این همایش از سوی دانشکده ادبیات و علوم اسپانیا در فاس با همکاری شورای عالی علمی مغرب، مرکز فرهنگ اسلامی مادرید و مرکز فرهنگ اسپانیا فاس با حمایت آیسیسکو در فاس مغرب برگزار می‌شود.  

کد مطلب 662342

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