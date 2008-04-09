به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) همایش بین‌المللی " سیره نبوی در نوشته‌های اسپانیایی " را با هدف شناخت تلاشهای اسپانیا در راستای معرفی و بررسی سیره نبوی، تبیین شیوه شرق‌شناسان اسپانیا در بهره‌گیری از آن برگزارمی‌کند.

اطلاع‌رسانی در راستای معرفی چهره نبی اکرم (ص) و ارائه چهره واقعی اسلام از دیگر اهداف این همایش عنوان شده است.

این همایش از سوی دانشکده ادبیات و علوم اسپانیا در فاس با همکاری شورای عالی علمی مغرب، مرکز فرهنگ اسلامی مادرید و مرکز فرهنگ اسپانیا فاس با حمایت آیسیسکو در فاس مغرب برگزار می‌شود.