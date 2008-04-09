لایحه بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ایران بررسی لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث دیروز در جلسه ای با حضور جواد فرشباف ماهریان رئیس کل جدید بیمه مرکزی ایران و گروهی از مسئولان و کارشناسان صنعت بیمه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه یافت.

این جلسه به دعوت محمد شاهی عربلو رئس کمیسیون اقتصادی مجلس و با شرکت مسئولان صنعت بیمه و نمایندگانی از قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارتخانه های راه و ترابری، بهداشت و غیره برگزار شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با قدردانی از همکاری بیمه مرکزی ایران در بررسی لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، در دوره دو رئیس کل قبلی بیمه مرکزی ایران، برای جواد فرشباف معاون پیشین وزارت کار در سمت رئیس کل جدید بیمه مرکزی ایران آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری نمود که این لایحه، پیش از پایان مجلس هفتم به تصویب برسد و به شورای نگهبان ارسال شود.

فرشباف نیز از تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و همکاری صنعت بیمه و سندیکای بیمه گران تشکر و ا ظهار امیدواری کرد که در این زمینه قانون مناسبی به تصویب برسد.

وی همچنین بر اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صنعت بیمه و واگذاری شرکتهای بیمه ( به جز شرکت بیمه ایران ) به بخش خصوصی تاکید و از کمک کمیسیون اقتصادی مجلس به تحقق برنامه های صنعت بیمه تشکر کرد.

لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل بیمه شخص ثالث که به دنبال سالها بحث و تبادل نظر در شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران برای جلوگیری از زیان دهی شرکتهای بیمه در بخش بیمه شخص ثالث و واقعی تر شدن شرایط و ساز و کارهای ارائه این نوع بیمه نامه، سالها پیش در بیمه مرکزی تدوین و پس از تصویب در هیئت وزیران، روز ۱۴ تیر ماه ۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، طی سالهای اخیر در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران ابراز امیدواری کرد که در سال نو که سال نو آوری و شکوفایی نام گذاری شده است، صنعت بیمه با کمک منابع انسانی خلاق خود بتواند درعملی کردن این شعار گام های بلندی بردارد.