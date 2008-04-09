سوپر جام واترپلو باشگاههای برتر کشور امروز آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از رقابت ها تیم های ایران توسعه کرج، نفت و گاز گچساران، دانشگاه آزاد ابهر و نفت امیدیه برای مشخص شدن نماینده دوم کشورمان در رقابت های جام باشگاه های آسیا در کویت در استخر مجموعه ورزشی آزادی به مصاف هم می روند.



طبق برنامه امروز و در نخستین روز این رقابت ها از ساعت 17 ایران توسعه کرج – نفت امیدیه به مصاف هم می روند ، پس از آن مراسم تقدیر از اعضای تیم واترپلو جوانان، قهرمان جوانان آسیا در اندونزی (1386) برگزار خواهد شد و سپس از ساعت 30/18 تیم های دانشگاه‌آزاد ابهر – نفت و گاز گچساران مقابل هم قرار می گیرند. این رقابتها در یک جدول دوره ای برگزار خواهد شد.



پیش از این تیم ایران توسعه کرج به عنوان قهرمان جام هفدهم به عنوان نماینده ایران به جام باشگاه های آسیا راه یافته است. براساس مصوبه فدراسیون شنا، از این پس روز 23 فروردین ماه به عنوان روز ملی واترپلو خواهد بود و مراسم ویژه ای در این روز برگزار می شود.



طبق برنامه طی روزهای 21 ، 22 و 23 فروردین ماه سال جاری علاوه بر برپایی نخستین دوره سوپرجام باشگاه های برتر کشور، فینال مسابقات واترپلو نونهالان کمتر از 12 سال، کلینیک داوی با شرکت 28 داور و کلینیک مربیگری با حضور 27 مربی و تقدیر از 3 بازیکن برتر واترپلو طی سال های گذشته (محسن رضوانی، بهمن موچه کیانی و کامبیز رخشانی مهر) و مربیان پیشکسوت ، بهترین داور و بهترین بازیکن سال 86 نیز انجام خواهد شد.

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