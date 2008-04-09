امکان ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش علاوه بر اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت نامی از ظرفیت پذیرش دانشجو در شعب بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی نیز مطلع شوند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از شرکت حدود 41 هزار نفر در این آزمون خبر داد و گفت: آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 45 رشته و 31 دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شود و ظرفیت پذیرش در این آزمون یک هزار و 174 نفر تعیین شده است.

وی یادآور شد: با توجه به تغییر شرایط شرکت در مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی و تأکید بر این موضوع که از تاریخ 22 اسفند ماه سال 86 کلیه کارشناس های علوم پزشکی واجد شرایط شرکت در رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی نیستند، کسانی که با استفاده از مدارک غیر مرتبط این رشته را انتخاب کرده اند باید در مهلت تعیین شده نسبت به انتخاب رشته مجدد خود اقدام کنند.

طاهرنژاد در خصوص شرکت داوطلبان در شعب بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند از ظرفیت پذیرش در شعب بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی با مراجعه به سایت مرکز سنجش مطلع شوند.

وی افزود: اطلاعات مربوط به انتخاب رشته / محل بر اساس جدول ظرفیت پذیرش برای واجدین شرایط علمی پذیرفته شدگان 3 برابر ظرفیت در تاریخ 12 تیرماه سال جاری از طریق سایت مرکز سنجش اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 45 رشته و 31 دانشگاه علوم پزشکی در 30 خرداد ماه سال 87 در شهرهای ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد برگزار می شود.