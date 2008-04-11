قدرت الله قدسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر کارگری از پوشش بیمه ای خارج نیست و این امر در ارتباط با کارگران کارگاههای زیر 5 نفر نیز صدق نمی کند.

وی تصریح کرد: برخی ادعا می کنند که سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با بازرسی از کارگاهها و شناسایی کارگران فاقد بیمه قوی عمل نمی کند اما این امر را به هیچ عنوان قبول نداریم .

قدسی خاطر نشان کرد: بازرسی از کارگاهها به صورت مستمر در حال انجام است و کوتاهی در این امر صورت نمی گیرد.

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: کارگرانی که مدعی هستند از خدمات بیمه محرومند می توانند وضعیت خود را به شعبات سازمان اطلاع دهند تا بازرسی از کارگاهها صورت گیرد.

قدسی خاطر نشان کرد: متاسفانه کارگرانی که فاقد پوشش بیمه ای هستند به دلیل ترس از اخراج شدن حاضر به معرفی کارفرمای خود نیستند در حالی که این قشر می توانند بدون ذکر نام خود ، وضعیت کارگاه را به سازمان اطلاع دهند.