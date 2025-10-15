برخورد قاطع با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کرد علیوند در کمیسیون تبصره یک ماده یک لرستان، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما در این کمیسیون، حفظ اراضی کشاورزی و باغات است که به‌عنوان یک سرمایه ملی باید از آن‌ها به‌درستی محافظت کنیم، هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، نه‌تنها تهدیدی برای تولیدات کشاورزی است بلکه می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد کند.

وی افزود: نظارت جدی بر اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییرات غیرمجاز در دستور کار قرار دارد، زمین‌های کشاورزی باید در راستای تولید و تأمین امنیت غذایی کشور حفظ شوند و هرگونه تخلف در این زمینه بدون مماشات پیگیری و برخورد خواهد شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: هدف ما از این جلسات، تسریع در روند بررسی پرونده‌ها و اتخاذ تصمیمات شفاف و قانونی است تا از تخریب اراضی کشاورزی جلوگیری کنیم و به توسعه پایدار کشاورزی در استان کمک کنیم.