تشکر معنادار دانشمندان ایرانی از غرب!/ توصیه های زیر دوربین آژانس

به گزارش خبرنگار مهر، این بازدید که در حدود 3 ساعت به طول انجامید، حاشیه های قابل توجهی داشت که بخش های قابل انتشار آن در پی می آید:

- زمان اعلام شده برای حضور خبرنگاران در محل تاسیسات غنی سازی نطنز، ساعت 7 صبح اعلام شده بود که با یک ساعت و 45 دقیقه تاخیر و حضور نمایندگان رسانه های داخلی در مبدا ورودی این تاسیسات و پس از انجام هماهنگی های لازم، اکیپ های خبری به مجموعه نطنز وارد شدند.

- اگرچه هیچ گونه وسیله ایاب و ذهاب از سوی دستگاههای مسئول برای انتقال خبرنگاران به نطنز جهت حضور در بازدید رئیس جمهور در نظر گرفته نشده بود، درعین حال حضور تقریبا دو ساعته خبرنگاران پشت درهای بسته تاسیسات نطنز ، موجبات نارضایتی برخی نمایندگان رسانه های گروهی را به همراه داشت؛ چرا که در این مدت به هیچ وجه( حتی در مواردی چون نیازهای عادی ) اجازه ورود خبرنگاران یا نماینده آن ها به داخل سایت داده نشد.

- به هر حال پس از این مدت، خبرنگاران به این مجموعه هسته ای وارد شده و با دریافت کارت های ویژه، جهت بازدید از تاسیسات غنی سازی مهیا گشتند. هر چند که عکاسان نیز از جمله موعوین این برنامه بودند اما از دقایق اولیه ورود به سایت نطنز زمزمه های عدم صدور مجوز برای عکاسی عکاسان خبری به گوش می رسید.

- در حدود ساعت 9:35 دقیقه دکتر احمدی نژاد و هیات همراه رئیس جمهور برای بازدید از آخرین مراحل پیشرفت های هسته ای به تاسیسات غنی سازی نطنز وارد شدند که در این هنگام تکاپوی جدیدی در هماهنگ کنندگان امور خبرنگاران ایجاد شد. علیرغم زخمات بسیار و برنامه های فشرده ای که از سوی مجریان این برنامه تدارک دیده شده بود اما اجرای برنامه از سوی دو مجری (سازمان انرژی اتمی و نهاد ریاست جمهوری ) بعضا موجب ایجاد ناهماهنگی هایی در روند این برنامه شده بود.

- با آغاز بازدید رئیس جمهور از تاسیسات نطنز، مشخص شد که برنامه های اعلام شده برای حضور عکاسان در این برنامه منتفی شده و لذا عکاسان تمام مدت بازدید رئیس جمهور از تاسیسات را در فضای چمن مقابل مسجد مجموعه نطنز سپری کردند! پس از پایان بازدید، رئیس جمهور که با اعتراض خبرنگاران و عکاسان در این خصوص مواجه شده بود، به شوخی از عکاسان خواست گزارش خود را از حضور احمدی نژاد در بیرون تاسیسات تهیه کنند.

- نخستین بخشی که خبرنگاران به همراه رئیس جمهور و هیات همراه از آن بازدید کردند، سالن 3000 سانتریفیوژ معروف بود که طی سال های اخیر از سوی رسانه های خارجی بیشترین خبرسازی درباره آن صورت گرفته است. در مراحل بازدید از بخش های مختلف این تاسیسات، وزرای اطلاعات، دفاع و علوم احمدی نژاد را همراهی می کردند؛ مسعود زریبافان، علاء الدین بروجردی و تعدادی از مسئولان تاسیسات نطنز هم در این بازدید حضور داشتند. سعید جلیلی هم با اندکی تاخیر و از میانه راه به این بازدید پیوست.

- پس از بازدید ازسالن سانتریفیوژهای نصب شده، درحال کار و درحال نصب، نوبت به مرکزتحقیقات و نمایشگاه این تاسیسات رسید که مسئولان این بخش ها، ضمن ارائه توضیحات لازم، آخرین مراحل پیشرفت هسته ای کشور در فاز غنی سازی اورانیوم را برای دکتر احمدی نژاد تشریح می کردند.

- ازجمله نکات قابل توجه دراین بازدید، وجود دوربین های کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی درتمام مبادی ورودی و خروجی سالن های سانتریفیوژها بود. شکل ظاهری این دوربین ها، همان هیبت دوربین های کارگذاری شده در تاسیسات UCF اصفهان است که البته در اینجا هشدارهایی نیز در قابی زیر آن نصب شده بود. در این قاب چهار هشدار اصلی در خصوص قطع نشدن برق دستگاه، عدم مسدود کردن مسیر دید دوربین، دست زدن به آن و تجمع در مقابلش وجود داشت. در پایان این پیام اعلام شده بود که هرگونه سرپیچی از این دستورات، پیگیرد قانونی خواهد داشت.

- از جمله مسائل قابل توجه در جریان این بازدید، مشاهده عملیات گسترده دست اندرکاران و کارگران بخشی از این مجموعه برای کارگذاری سکوهای سانتریفیوژها بود که نمایانگر برنامه ریزی منسجم، فشرده و هدایت شده کشور جهت تحقق اهداف مورد نظر است؛ سکوهایی که از سوی متحصصان داخلی برای سانتریفیوژهای آتی طراحی شده، قابلیت نصب و بهره برداری توسط هر نوع و نسل از این ماشین ها را داراست.

- هشدارهای حفاظتی و هشدارهای بهداشتی - ایمنی، دو بخش اصلی پیام های نصب شده بر دیوارهای این تاسیسات را شامل می شدند. در هربخش این مجموعه، اماکن ویژه ای نیزبه منظور ساماندهی امورمربوط به حفظ سلامت بهداشتی پرسنل درنظر گرفته شده است.

- برای ورود به هر بخش از تاسیسات مربوط به غنی سازی، تمام هیات باید علاوه بر به تن کردن لباس های ویژه و یکدست سفید، از پوشش های مخصوص کفش استفاده می کردند که البته در مواردی هم باید از دمپایی های در نظر گرفته شده استفاده می شد؛ تعویض چندین باره البسه مخصوص برای ورود به بخش های مختلف سایت به سوژه جالب توجهی تبدیل شده بود.

- براساس گزارش هایی که دانشمندان جوان کشورمان به اعضای هیات بازدید کننده دربخش پایلوت و تحقیقات تاسیسات نطنز ارائه کردند، طراحی، تولید، ساخت و آزمایش قطعات حساس و بسیار مهمی که اغلب از موارد تحریمی ایران هستند، در این بخش انجام می شود که با توجه به عدم تمایل کشورها به فروش چنین قطعاتی به ایران، دانشمندان ایرانی با ابتکار و نوآوری توانسته اند تمام نمونه های مشابه آن ها را بازسازی کرده و به صورت بهینه در تاسیسات هسته ای کشورمان به کار گیرند.

- نکته قابل توجه دیگر روحیه دانشمندان جوان ایرانی درتاسیسات نطنز بود؛ تعدادی ازدانشمندان هسته ای کشورمان که به گفتگو با خبرنگار مهر پرداختند، به طور متفق بر دو نکته تاکید داشتند؛ این دانشمندان از دوران تعلیق فعالیت های هسته ای کشورمان به هیچ وجه خاطره خوشی در ذهن ندارند و آن دوران را به عنوان دوران رکود و توقف تفکر و نوآوری در عرصه هسته ای ایران می دانند. از سوی دیگر، اغلب این دانشمندان تحریم را موهبت کشورهای غربی برای فعالیت های هسته ای ایران می دانند؛ آن ها بر این باورند که در اثر تحریم های ناعادلانه غرب است که سرعت پیشرفت های هسته ای ایران دوچندان شده و دانشمندان ایرانی توانسته اند با اتکا بر توانایی صرف داخلی و امکانات بومی، قطعاتی که شاید تنها یک کشور در دنیا، سازنده آن باشد را در کشور اختراع و مورد استفاده قرار دهند. برخی از این دانشمندان هم معتقد بودند باید از کشورهای غربی به واسطه خدمتی که در این زمینه به آن ها کرده، قدردانی شود!

- از جمله دیگر نکات قابل توجه در همین چارچوب، به کارگیری فن آوری 100% بومی در ساخت سانتریفیوژهای IR2 است. دانشمندان ایرانی تاکید داشتند که تکنولوژی ساخت این سانتریفیوژها به طور کامل داخلی بوده و علاوه بر آنکه انرژی کمتری در مقایسه با مدل خارجی مصرف می کنند از کارآیی چند برابر نسبت به آن مدل برخوردار هستند.

- یکی ازاعضای هیات در هنگام بازدید از یکی از دانشمندان جوان کشورمان پرسید: واقعا این همه قطعات و تاسیسات را خودتان ساخته اید؟ که این دانشمند جوان کشورمان تاکید کرد: مطمئن باشید برای غنی سازی هیچ چیز به ما نمی دهند! ضمن اینکه خیلی از دستگاه هایی که اینجا هستند اصلا در جایی ثبت نشده اند و به طور کامل بر اساس ایده های داخلی ساخته و پرداخته شده اند.

- پس از شنیده شدن صوت اذان ظهر، تعدادی از دانشمندان هسته ای کشورمان برای اقامه نماز ظهر و عصر در نمازخانه ساده بخش های خود آماده می شدند.