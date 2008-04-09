سولانا از احتمال امضای قرارداد سازش میان تشکیلات خودگردان و اسرائیل خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "خاویر سولانا" که در بروکسل و در پارلمان اروپا سخن می گفت، با اعلام این مطلب در ادامه با اشاره با دیدار اخیر "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان و "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم اسرائیل گفت : از دیدگاه سیاسی، نشست مهمی برگزار شده و من فکر می کنم هنوز شانس کافی برای رسیدن به صلح در خاورمیانه را پیش از پایان سال 2008 داریم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه افزود : در این زمینه من خوشبین نیستم، بلکه بر اساس واقعیتها صحبت می کنم. اگر در این مدت نتوانیم در خاورمیانه شاهد برپایی صلح باشیم آنگاه باید گفت رسیدن به صلح در سال 2008 امکان پذیر نیست.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی نوار غزه و بیان اینکه در مقایسه با چند ماه قبل وضعیت این منطقه بهتر شده گفت : دورنمای تابستان سال جاری برای بهبود شرایط در غزه چشم انداز خوبی است.

سولانا در حالی به برقراری صلح در خاورمیانه امید دارد که شرایط در سرزمینهای فلسطینی بسیار وخیم گزارش شده و ساکنان نوار غزه به سبب محاصره این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی و تداوم حملات این رژیم همچنان از لحاظ تامین نیازهای خود با مشکلات زیادی روبرو هستند و نکته دیگر اینکه دیدار روز دوشنبه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بیت المقدس اشغالی بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت.