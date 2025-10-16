چشمه خاور:۱۰۴ کیلومتر روکش آسفالت در جاده های ایلام انجام شد

سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در محورهای ارتباطی استان ایلام از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در غرب کشور محسوب می‌شود.

وی از روکش آسفالت ۱۰۴ کیلومتر مسیر ارتباطی در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: اقدامی که زمینه‌ساز افزایش ایمنی، روانی عبور و بهبود کیفیت تردد در مسیرهای پرترافیک استان است.

*گسید زاهدین چشمه‌خاور با اشاره به اجرای همزمان عملیات اصلاحی در محورهای اصلی، فرعی و روستایی اظهار داشت که در این مدت، علاوه بر آسفالت‌ریزی جدید، ۱۸۹ کیلومتر درزگیری سطح راه‌ها و حدود ۹۲ هزار تُن لکه‌گیری و چاله‌پرکنی نیز انجام شده است.

وی این حجم فعالیت را بی‌سابقه در سال‌های اخیر دانست و افزود: با عقد قراردادهایی بالغ بر ۸۱۱ میلیارد تومان برای بهسازی و روکش آسفالت، شبکه راه‌های استان تا پایان سال آینده متحول خواهد شد.

به‌گفته چشمه‌خاور، هم‌اکنون هفت محور مهم شامل ایلام–مهران، مهران–ایلام، دهلران–مهران، سرابله–پل سیمره، ایلام–بدره، ایلام–چوار و گنجوان در حال اجرای عملیات آسفالت و نوسازی هستند و بر اساس برنامه‌ریزی، این طرح‌ها تا ۱۸ ماه آینده تکمیل و زیر بار ترافیک** خواهند رفت.

مدیرکل راهداری اجرای این پروژه‌ها را عاملی مؤثر در کاهش تصادفات و تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر دانست و تصریح کرد: با توجه به نقش مرکزی محورهای شهرستان ایلام در تردد زائران اربعین حسینی، ضرورت نگهداری مداوم و نوسازی این مسیرها دوچندان شده است.

