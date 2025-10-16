به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مروی، عضو شورای عالی حوزههای علمیه، صبح پنجشنبه در دومین روز از سیزدهمین اجلاسیه معاونان پژوهش حوزههای علمیه استانها و مناطق ویژه که در سالن امین مرکز مدیریت حوزههای علمیه برگزار شد، با بیان اینکه پیشرفت علمی و زیرساختی هر جامعه مرهون پژوهش است، اظهار داشت: زیربنای اصلی تولید علم و شاخص عمده توسعه در جوامع، پژوهش است و بدون آن هیچ حرکت علمی پایداری شکل نمیگیرد.
وی با اشاره به سابقه درخشان علمی حوزههای علمیه، گفت: حوزههای علمیه شیعه از دیرباز در عرصه پژوهش پیشگام و اثرگذار بودهاند و تاریخ این نهاد علمی سرشار از تلاشهای ماندگار و آثار ماندنی بزرگان است. از جمله میتوان به فعالیتهای عمیق علمی و تفسیری علامه طباطبایی (ره) در نگارش تفسیر المیزان اشاره کرد که از برترین نمونههای پژوهشهای بنیادین در جهان اسلام به شمار میرود.
آیتالله مروی با تأکید بر اینکه آغاز هر تحول پژوهشی باید از مدارس علمیه باشد، افزود: لازم است از بدو ورود طلاب به حوزه، پژوهش به عنوان یک ضرورت آموزشی در ذهن و رفتار آنان نهادینه شود. برای این منظور، باید سازوکارهایی فراهم شود تا استعدادهای پژوهشی طلاب شناسایی و پرورش یابند و زمینه برای شکوفایی علمی آنان مهیا گردد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر افزون بر اساتید آموزشی، حدود شش هزار محقق و پژوهشگر در حوزههای علمیه فعالیت میکنند و نزدیک به یکصد نشریه علمی و پژوهشی در این مجموعه منتشر میشود که این آمار نشاندهنده ظرفیت عظیم حوزه در عرصه تولید علم است.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه ادامه داد: اگرچه طلاب امروز با چالشهای معیشتی متعددی مواجه هستند، اما تجربه نشان داده است که در صورت تبیین صحیح مسیر و فراهم آوردن حمایتهای لازم، انگیزههای درونی و علمی آنان برای فعالیتهای پژوهشی بسیار بالاست و میتواند به تولیدات علمی ارزشمندی منجر شود.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان آموزش و پژوهش در ساختار حوزههای علمیه، تصریح کرد: تحقق اهداف کلان حوزه در گرو تعامل مؤثر میان معاونتهای آموزشی و پژوهشی است. اگر این هماهنگی وجود نداشته باشد، نه تنها حرکت علمی منسجمی شکل نخواهد گرفت بلکه فاصله میان آموزش و پژوهش موجب ضعف در تحقق اهداف میشود.
آیتالله مروی یکی از نکات مهم در مسیر تحول پژوهش حوزوی را «پیوست پژوهشی» در متون آموزشی دانست و گفت: هر متن آموزشی حوزه، حتی متون مقدماتی نظیر صرف و نحو، باید دارای پیوست پژوهشی باشد تا طلبه از آغاز تحصیل با روحیه پرسشگری و تحقیق آشنا شود.
وی افزود: پژوهشهای جمعی باید در حوزه نهادینه شود و این فرهنگ از سطح مدارس علمیه آغاز گردد. متأسفانه در این زمینه هنوز به جایگاه مطلوب نرسیدهایم و لازم است این نوع فعالیتها با برنامهریزی دقیقتر و حمایت جدیتر دنبال شود.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با بیان اینکه پژوهشهای حوزوی باید به سمت پاسخگویی به نیازهای کشور و نظام اسلامی سوق یابد، اظهار کرد: هنگامی که مبانی پژوهش در ذهن و جان طلاب تثبیت شد، باید مسیر فعالیتهای آنان به سوی حل مسائل جامعه و نظام هدایت شود تا ثمره پژوهشهای حوزوی در خدمت پیشرفت کشور قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود به اهمیت بهرهمندی از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی در فرآیند پژوهش اشاره کرد و گفت: استفاده صحیح از این فناوریها، با وجود آسیبها و تهدیدهای احتمالی، میتواند فرصتهای بزرگی برای ارتقای پژوهشهای حوزوی فراهم آورد. البته این مهم نیازمند تدوین دستورالعملها و ضوابط دقیق برای صیانت از سلامت علمی حوزه است.
آیتالله مروی خاطرنشان کرد: شورای عالی حوزههای علمیه در سند چشمانداز خود بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین تأکید کرده است و باید با برنامهریزی و رویکردی هدفمند از ظرفیتهایی همچون هوش مصنوعی به نحو شایسته در جهت پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی حوزه استفاده شود.
وی در پایان تأکید کرد: حوزههای علمیه دارای ظرفیتهای عظیم پژوهشیاند و اگر پژوهش بهدرستی سازماندهی، هدایت و پشتیبانی شود، میتواند نقشآفرینی مؤثری در تقویت بنیه علمی، فرهنگی و فکری نظام اسلامی ایفا کند.
