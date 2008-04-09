بنیاد ملی نخبگان یک هزار و 100 نخـبه را به حج می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مرتضوی موسوی خوشدل با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و 100 نفر از نخبگان حائز شرایط این بنیاد مشمول جایزه تشرف به حج هستند، اظهار داشت: تمامی این افراد با تمهیدات پیش بینی شده به تدریج از امسال به سفر حج مشرف خواهند شد.

وی گفت: رتبه های برتر آزمونهای سراسری دانشگاهها، برگزیدگان المپیادهای ملی و بین المللی دانشجویی و دانش آموزی و رتبه های اول تا سوم جشنواره های خوارزمی و رازی مشمول جوایـز علمی و فرهنگی بنیاد ملی نخبگان می شوند.

دبیر شورای نخبگان افزود: این جوایز در قالب اعطای مقرری ماهانه، کمک هزینه جهت مسافرتهای علمی خارجی، تسهیلات خدمت نظام وظیفه و سفر حج به نخبگان حائز شرایط تعلق می گیرد.

به گزارش مهر، اولین کاروان نخبگان عمره گزار تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان که شامل گروه 120 نفره از نخبگان جوان می شوند، پنجم فروردین ماه جاری به سفر معنوی زیارت بیت الله الحرام و مدینه منوره عزیمت کرده بودند و امروز به کشور بازگشتند.