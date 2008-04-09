سناتورهای ناامید هیچ نشانه ای برای خروج آمریکا از عراق نمی بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت : ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق شب گذشته در پاسخ به این سئوال مکرر که وی به دنبال چه شرایطی برای آغازعقب نشینی قابل توجه نیروهای آمریکایی از عراق پس از کاهش سطح نیروها در تابستان سال جاری است، گفت که وقتی شاهد این شرایط باشد؛ آن را به اطلاع آنها خواهد رساند. این پاسخ برای قانونگذاران ناامید کافی نبود.

سناتور"ادوراد کندی" گفت :"یک سال پیش رئیس جمهور گفت که به دلیل وجود خشونتهای زیاد، نیروها نمی توانند عقب نشینی کنند. حال او می گوید که به دلیل کاهش خشونتها نمی توان عقب نشینی کرد." سناتور "چاک هاگل" هم گفت:" ما از اینجا به کجا می رویم؟" سناتور " باب کورکر" هم اظهار داشت: "به نظر من مردم می خواهند بدانند که پایان [این جنگ] چگونه خواهد بود؟"

در ادامه این مطلب آمده است :"اما نهایت اینکه هیچ پایانی وجود نداشت. رایان کروکر سفیر آمریکا و دیوید پتریوس فرمانده نظامیان این کشور در عراق در ارائه گزارش خود به کمیته های سرویسهای مسلح و روابط خارجی سنا همان چیزی را گفتند که چند ماه پیش به کنگره ارائه دادند و از همان کلمات استفاده کردند.

آنها گفتند که نیروهای مسلح عراقی به بهبود عملکرد خود ادامه می دهند، سطح کلی خشونتها نسبت به سال گذشته کاهش یافته و آشتی سیاسی در حال رخ دادن است؛ هر چند کندتر از آن چیزی است که باید باشد. به نظر می رسید که بیشتر ناامیدی آنها از این واقعیت ریشه گرفته باشد که آنها اقدام کمی را می توانستند برای تاثیر بر سیاست در9 ماه آخر دولت بوش انجام دهند.

به گزارش مهر، دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق روز گذشته در گزارش متناقض خود در سنای این کشور با تشدید فرافکنی ها بر ضد ایران اعلام کرد که در عراق خشونتها کاهش یافته، اما بسیاری از تهدیدها همچنان باقی است.