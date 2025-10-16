نقش قم در پشتیبانی نظری و فکری جبهه مقاومت برجسته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حسنزاده ظهر پنجشنبه در همایش ملی بشارت نصر که در دانشگاه قم برگزار شد، هدف از برگزاری این رویداد را بهرهگیری از ظرفیتهای غنی علمی، فرهنگی و معنوی استان قم دانست و افزود: این ظرفیتها در میان طلاب و دانشجویان فرهیخته این خطه میتواند نقشی پیشگام و راهگشا در جهان اسلام ایفا کند.
مسئول بسیج دانشجویی استان قم با اشاره به جایگاه ویژه قم به عنوان مرکز پیوند جریانهای فکری و فرهنگی جبهه مقاومت گفت: ارتباط مستمر طلاب و دانشجویان با همتایان خود از کشورهای مختلف زمینهای ممتاز برای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی در سطح جهانی فراهم کرده است.
وی با یادآوری تحولات اخیر منطقه و طوفان الاقصی، بر زنده بودن منطق الهی مقاومت و بیداری مردمی در کشورهای مختلف تأکید کردو افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نقش قم به عنوان امالقرای جهان اسلام در پشتیبانی نظری و فکری جبهه مقاومت برجسته شده است.
حسن زاده در ادامه بر ضرورت آشنایی دقیق با ظرفیتهای موجود، شناخت عمیق از جبهه مقاومت و بزرگداشت شخصیت سید حسن نصرالله تأکید کرد و ابراز امیدواری کردکه این همایش نقطه آغاز پیوندی عمیقتر میان ظرفیتهای طلاب و دانشجویان باشد تا فعالیتهای مشترک در عرصه مقاومت به شکل هدفمندتری دنبال شود.
حسنزاده در پایان با یادآوری سخنی ادبی درباره سید حسن نصرالله اظهار داشت که در رثای او شبهای فراق را سپری کردهاند و هنوز زندهاند، و هیچگاه انتظار چنین ایستادگی و سختجانی از او نمیرفت.
