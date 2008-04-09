سینماهای مشهد درجه بندی می شود

محمد کاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد هدف از تاسیس سینما را ارتقا فرهنگ عمومی در جامعه دانست و افزود: درجه بندی سینماها در مشهد و بررسی سالن های موجود از نظر کیفیت به منظور میزان رضایت مندی تماشاچی انجام می شود که با این طرح نرخ بلیت سینما تغییر خواهد یافت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این طرح ویژگیهای ساختمانی، تاسیسات و تجهیزات سالن ها از جمله پرده نمایش، ‌معماری مناسب از لحاظ دید،‌ اتاقک آپارات، سیستم آگوستیک و غیره و همچنین کیفیت نمایش فیلم بررسی خواهد شد.

دبیری اظهار داشت: در راستای این طرح کارت مدیریت سینما،‌ مدیریت بهره برداری نیز منطبق بر نظرات کارشناسان ارائه می شود.

وی از افتتاح سینما پیروزی در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون در مشهد 11 سالن مشغول به فعالیت است که با شروع مجدد سینما بهمن تعداد سالن ها در سال جدید افزایش خواهد یافت.

دبیری در خصوص سینما بهمن افزود: سینما بهمن دارای 3 سالن می باشد که پس از گذراندن مراحل اداری مربوطه فعالیت مجدد خود را آغاز خواهد کرد.

سینما بهمن واقع در منطقه خواجه ربیع و سینما پیروزی در رضا شهر است.