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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۲۰:۵۵

240 فارغ التحصیل رشته کشاورزی در واحدهای تولیدی همدان مشغول به کار می شوند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان گفت: با اجرایی شدن طرح کارورزی دانش آموختگان کشاورزی 240 فارغ التحصیل رشته کشاورزی در واحدهای تولیدی همدان مشغول به کار می شوند.

شمس الدین حسینی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: اجرای طرح کارورزی و ثبت نام افراد متقاضی از 14 فروردین ماه امسال آغاز شده و تا 25 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه حقوق این افراد به صورت مشترک از سوی دولت و شرکتهای پذیرنده پرداخت می شود، تصریح کرد: 50 درصد حقوق این کارورزان بر اساس قانون کار از محل اعتبارات دولتی و بقیه از سوی شخص پذیرنده تامین می شود.

حسینی پارسا خاطر نشان کرد: هدف از اجرای این طرح ارتقا توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان آموزش عالی و آشنایی بیشتر آنها با وظایف شغلی و فراگیری مهارتهای مرتبط با رشته های کشاورزی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان یاد آور شد: سهمیه استان همدان برای پذیرش افراد کارورز 240 نفر است.

کد مطلب 662478

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