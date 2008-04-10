240 فارغ التحصیل رشته کشاورزی در واحدهای تولیدی همدان مشغول به کار می شوند

شمس الدین حسینی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: اجرای طرح کارورزی و ثبت نام افراد متقاضی از 14 فروردین ماه امسال آغاز شده و تا 25 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه حقوق این افراد به صورت مشترک از سوی دولت و شرکتهای پذیرنده پرداخت می شود، تصریح کرد: 50 درصد حقوق این کارورزان بر اساس قانون کار از محل اعتبارات دولتی و بقیه از سوی شخص پذیرنده تامین می شود.

حسینی پارسا خاطر نشان کرد: هدف از اجرای این طرح ارتقا توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان آموزش عالی و آشنایی بیشتر آنها با وظایف شغلی و فراگیری مهارتهای مرتبط با رشته های کشاورزی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان یاد آور شد: سهمیه استان همدان برای پذیرش افراد کارورز 240 نفر است.