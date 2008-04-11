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۲۳ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۰۱

ارائه گزارشی از موارد نقض حقوق شهروندی به رئیس قوه قضائیه

ارائه گزارشی از موارد نقض حقوق شهروندی به رئیس قوه قضائیه

دبیر هیات مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی گفت: گزارشی از موارد نقض حقوق شهروندی که مربوط به 6 ماهه دوم سال گذشته است به رئیس قوه قضائیه ارائه می شود.

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود : گزارش مذکور در ارتباط با موارد نقض حقوق شهروندی در 6 ماهه دوم سال 86 است که به زودی جهت بررسی به آیت الله هاشمی شاهرودی ارائه خواهد شد .

وی تصریح کرد : بناست این گزارش تا پایان فروردین ماه در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گیرد.

دبیر هیات مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به موارد مندرج در این گزارش اشاره کرد و افزود : بیشترین شکایت ها و انتقاداتی که از سوی مردم مطرح شده در این گزارش قید شده است .

اسداللهی اظهار داشت : همچنین در این گزارش عملکرد هیئت های نظارت استانی و قضات متخلف که برخورد نامناسبی با مراجعه کنندگان به محاکم نداشته اند نیز مندرج شده است.

کد مطلب 662488

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