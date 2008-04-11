ارائه گزارشی از موارد نقض حقوق شهروندی به رئیس قوه قضائیه

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود : گزارش مذکور در ارتباط با موارد نقض حقوق شهروندی در 6 ماهه دوم سال 86 است که به زودی جهت بررسی به آیت الله هاشمی شاهرودی ارائه خواهد شد .

وی تصریح کرد : بناست این گزارش تا پایان فروردین ماه در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گیرد.

دبیر هیات مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به موارد مندرج در این گزارش اشاره کرد و افزود : بیشترین شکایت ها و انتقاداتی که از سوی مردم مطرح شده در این گزارش قید شده است .

اسداللهی اظهار داشت : همچنین در این گزارش عملکرد هیئت های نظارت استانی و قضات متخلف که برخورد نامناسبی با مراجعه کنندگان به محاکم نداشته اند نیز مندرج شده است.