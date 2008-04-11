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۲۳ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۳۷

مناطق صعب العبور هنوز فاقد پزشک است

مناطق صعب العبور هنوز فاقد پزشک است

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی گفت: هنوز اقدامی در ارتباط با استقرار پزشک در مناطق صعب العبور انجام نشده است.

دکتر صادق رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مناطق صعب العبور در حال حاضر با مشکل نبود پزشک مواجه هستند که بناست این مشکل را با برنامه ریزی اصولی برطرف کنیم .

وی تصریح کرد: به مشکلات درمانی مردم در این مناطق واقف هستیم و رفع این مشکلات را ضروری می دانیم و در حد توان و امکانات وارد عمل می شویم. 

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی همچنین از اعزام تعدادی پزشک به استانهای خراسان و ایلام خبر داد و گفت : پیش از این در مراکز درمانی این استانها با کمبود پزشک مواجه بودیم که این مشکل چندی پیش با اعزام تعدادی پزشک تا حدودی برطرف شده است.

رجائی خاطرنشان کرد: گرچه تعدادی نیرو به استانهای مذکور اعزام شده اند اما هنوز این مناطق با کمبود پزشک مواجه هستند که بناست در طول سال جاری این مشکل برطرف شود.

کد مطلب 662497

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