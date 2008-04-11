مناطق صعب العبور هنوز فاقد پزشک است

دکتر صادق رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مناطق صعب العبور در حال حاضر با مشکل نبود پزشک مواجه هستند که بناست این مشکل را با برنامه ریزی اصولی برطرف کنیم .

وی تصریح کرد: به مشکلات درمانی مردم در این مناطق واقف هستیم و رفع این مشکلات را ضروری می دانیم و در حد توان و امکانات وارد عمل می شویم.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی همچنین از اعزام تعدادی پزشک به استانهای خراسان و ایلام خبر داد و گفت : پیش از این در مراکز درمانی این استانها با کمبود پزشک مواجه بودیم که این مشکل چندی پیش با اعزام تعدادی پزشک تا حدودی برطرف شده است.

رجائی خاطرنشان کرد: گرچه تعدادی نیرو به استانهای مذکور اعزام شده اند اما هنوز این مناطق با کمبود پزشک مواجه هستند که بناست در طول سال جاری این مشکل برطرف شود.