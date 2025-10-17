مکتبی و حزب الهی بودن ارتش وجه تمایز نسبت به سایر ارتش های دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی صحرانورد ظهر جمعه در خطبه‌های پیش از نماز جمعه ارومیه، اظهار کرد: تأسیس سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش را نشان از دوراندیشی امام راحل دانست و اظهار کرد: با تأسیس این سازمان امام راحل قدرت نظامی و تجهیزات را به قدرت معنوی و ایمان پیوند زد.

وی ارتش جمهوری اسلامی را بازوی توانمند امنیت ملی دانست و افزود: امروز ارتش در میدان رزم حرف زیادی برای گفتن دارد وهمچنین در جبهه نرم و سنگر معنویت نیز افتخارات زیادی کسب کرده است.

حجت الاسلام صحرانورد با تاکید بر اینکه ارتش بدون معنویت یعنی پیکر بی روح، گفت: سازمان عقیدتی، سیاسی در میدان عملیات و معنویت افتخارات زیادی دارد.

رئیس عقیدتی، سیاسی قرارگاه منطقه‌ای شمال غرب ارتش اضافه کرد: رسالت اصلی این سازمان تبیین معارف انقلاب و نظام و نیز حفظ بنیان اعتقادی همکاران در میایل اخلاقی و سیاسی است.

وی با بیان اینکه کارکنان ارتش ایران در بحث حافظان قرآن زبانزد هستند، افزود: مکتبی و حزب الهی بودن ارتش باعث تمایز ارتش ایران به سایر ارتش‌های دنیاست.