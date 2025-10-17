امام جمعه ایلام: صهیونیست ها با وجود حمایت آمریکا شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبههای نماز جمعه ایلام با اشاره به تداوم جنگ غزه و حمایت آشکار آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی، این نبرد را نقطه عطفی در فروپاشی هیمنه استکبار جهانی دانست و گفت: مقاومت فلسطین، نهتنها در میدان نبرد بلکه در عرصه افکار عمومی جهان نیز پیروز شد.
امام جمعه ایلام تأکید کرد: با گذشت دو سال از آغاز درگیریهای جدید، رژیم صهیونیستی علیرغم تمام حمایتهای واشنگتن و متحدانش، در دستیابی به اهداف نظامی و سیاسی خود شکست خورده است.
وی با اشاره به جنایتهای گسترده علیه مردم غزه، اظهار داشت: حمله به مدارس و بیمارستانها و کشتار زنان و کودکان، چهره واقعی صهیونیسم را برای جهانیان آشکار کرده است.
حجت الاسلام کریمیتبار این تحول را مشابه بیداری ملت ایران در دوران دفاع مقدس دانست و گفت: همانگونه که صدام با وجود تمام حمایتها نتوانست نظام اسلامی را شکست دهد، امروز نیز اسرائیل در برابر مقاومت ملتهای منطقه شکست خورده است.
وی با اشاره به اثرات فرامیدانی جنگ غزه، افزود: جنایات رژیم صهیونیستی موجی از اعتراض جهانی و شکلگیری حرکتهای مردمی «کاروانهای صمود» را در نقاط مختلف جهان به دنبال داشته است، حرکتی که میتوان آن را طوفانالاقصی سیاسی علیه اشغالگری دانست.
امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنان خود از نقش گروههای مقاومت منطقه، بهویژه مجاهدان یمنی یاد کرد و گفت: نمایش قدرت آمریکا در آبهای منطقه نتوانست اراده ملتهای آزاد را درهم بشکند و مقاومت یمن نشان داد که قدرتهای پوشالی رو به افولاند.
کریمیتبار در پایان تأکید کرد مقاومت اسلامی با دگرگون ساختن معادلات قدرت در جهان، صدای مظلومیت غزه را به افکار عمومی رسانده و امروز طوفانالاقصی نه یک رویداد نظامی، بلکه نماد پیروزی اراده ملتها بر سلطهجویی قدرتهای غربی است.
