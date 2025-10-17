علیرضا رفیعیپور، در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری مسابقات شطرنج و تنیس روی میز ویژه آقایان اظهار داشت: با پیگیریهای انجامشده در اداره ورزش سازمان دامپزشکی و در جهت یادبود شهدای جنگ ۱۲ روزه، مسابقات شطرنج و تنیس روی میز ویژه آقایان برگزار شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: طی دو سال گذشته، این پنجمین مسابقه ملی است که با حضور کارکنان از سراسر کشور و به میزبانی ستاد مرکزی سازمان در مدت زمان کوتاهی برگزار شد.
رفیعی پور عنوان کرد: خوشبختانه به دلیل مشارکت فعال همکاران، چه در بخش آقایان و چه بانوان و همچنین تنوعبخشی به رشتههای ورزشی، شاهد نتایج بسیار مطلوبی بودهایم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر نقش ورزش در تقویت انگیزه و نشاط کارکنان تصریح کرد: همکاران سازمان دامپزشکی بهصورت شبانهروزی در حوزههای حیاتی همچون اقتصاد ملی، بهداشت عمومی و تجارت بینالمللی فعالیت دارند و ضروری است برنامههایی برای حفظ نشاط روحی و سلامت جسمی آنان در نظر گرفته شود و در این میان، ورزش بهترین گزینه است که خوشبختانه در سطوح شهرستانی، استانی و ملی نتایج درخشانی به همراه داشته است.
رفیعیپور همچنین از حضور تیم منتخب بانوان سازمان در رقابتهای آتی خبر داد و گفت:
تیم منتخب بانوان سازمان دامپزشکی کشور از روز شنبه به مدت سه روز در مسابقات قهرمانی بانوان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به میزبانی استان مازندران شرکت خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انشاءالله با همکاری دفاتر تخصصی و اداره ورزش سازمان، مسیر برگزاری برنامههای فرهنگی و ورزشی به عنوان اقدامی رفاهی و فوقبرنامه با قدرت ادامه خواهد یافت و در آینده نیز شاهد حضور پررنگتر همکاران سازمان دامپزشکی در رویدادهای ورزشی و فرهنگی در سطح کشور خواهیم بود.
نظر شما