نیاز ۸ هزارمیلیاردی برای کمربندی غربی خرم‌آباد

خرم‌آباد - معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نیاز هشت هزار میلیاردتومانی برای کمربندی غربی خرم‌آباد، از اختصاص اعتبار جدید برای راه‌آهن خرم‌آباد خبر داد.

هوشنگ بازوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری پروژه راه‌آهن خرم‌آباد، اظهار داشت: سال گذشته اعتبار خوبی برای این پروژه در نظر گرفته شد.

اختصاص اعتبار جدید برای راه‌آهن خرم‌آباد تا پایان سال

وی عنوان کرد: امسال هم اعتبار خوبی برای این پروژه در نظر گرفته شده و تا پایان سال نیز دوباره برای این پروژه ریلی لرستان اعتبار خوبی خواهیم گذاشت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به اختصاص اعتبار برای پروژه ریلی آنتنی بروجرد، افزود: آزادراه خرم‌آباد - بروجرد به اتمام رسید، خوشبختانه عملیات اجرایی بروجرد - شازند نیز شروع شده است.

بازوند، بیان داشت: این پروژه به‌صورت ویژه در دستور کار ما هست.

وی با اشاره به چهارخطه خرم‌آباد - کوهدشت، عنوان کرد: این پروژه یکی اولویت‌های ما است و امیدوارم این پروژه را بتوانیم امسال به اتمام برسانیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی برای انتخاب پیمانکار پروژه راه‌سازی کوهدشت - زانوگه، بیان داشت: همچنین پروژه راه‌سازی پلدختر - پل سیمره یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های ما در لرستان است.

بازوند، تصریح کرد: امسال به دنبال این هستیم که یک ردیف اعتباری مستقل برای این پروژه راه‌سازی در نظر بگیریم.

وی با اشاره به پروژه کمربند غربی خرم‌آباد نیز، گفت: این پروژه یک پروژه خیلی تأثیرگذار هست، البته منابع این پروژه خیلی بالا هست، این پروژه حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بیان داشت: این پروژه در مرحله واگذاری به پیمانکار است، قرارگاه خاتم دراین‌رابطه پای‌کار آمده است، مقداری نگران اعتبار این پروژه هستیم، اما به نظرم به‌زودی انتخاب پیمانکار می‌شود.

بازوند، گفت: همچنین قطعه‌ای از خرم‌آباد - نورآباد بعد از سال‌ها تعطیلی امسال به پیمانکار واگذار می‌شود، الان در حال برگزاری مناقصه هست.

