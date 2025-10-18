هوشنگ بازوند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری پروژه راهآهن خرمآباد، اظهار داشت: سال گذشته اعتبار خوبی برای این پروژه در نظر گرفته شد.
اختصاص اعتبار جدید برای راهآهن خرمآباد تا پایان سال
وی عنوان کرد: امسال هم اعتبار خوبی برای این پروژه در نظر گرفته شده و تا پایان سال نیز دوباره برای این پروژه ریلی لرستان اعتبار خوبی خواهیم گذاشت.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به اختصاص اعتبار برای پروژه ریلی آنتنی بروجرد، افزود: آزادراه خرمآباد - بروجرد به اتمام رسید، خوشبختانه عملیات اجرایی بروجرد - شازند نیز شروع شده است.
بازوند، بیان داشت: این پروژه بهصورت ویژه در دستور کار ما هست.
وی با اشاره به چهارخطه خرمآباد - کوهدشت، عنوان کرد: این پروژه یکی اولویتهای ما است و امیدوارم این پروژه را بتوانیم امسال به اتمام برسانیم.
نیاز ۸ هزارمیلیاردی برای کمربندی غربی خرمآباد
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به برنامهریزی برای انتخاب پیمانکار پروژه راهسازی کوهدشت - زانوگه، بیان داشت: همچنین پروژه راهسازی پلدختر - پل سیمره یکی از حساسترین و مهمترین پروژههای ما در لرستان است.
بازوند، تصریح کرد: امسال به دنبال این هستیم که یک ردیف اعتباری مستقل برای این پروژه راهسازی در نظر بگیریم.
وی با اشاره به پروژه کمربند غربی خرمآباد نیز، گفت: این پروژه یک پروژه خیلی تأثیرگذار هست، البته منابع این پروژه خیلی بالا هست، این پروژه حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، بیان داشت: این پروژه در مرحله واگذاری به پیمانکار است، قرارگاه خاتم دراینرابطه پایکار آمده است، مقداری نگران اعتبار این پروژه هستیم، اما به نظرم بهزودی انتخاب پیمانکار میشود.
بازوند، گفت: همچنین قطعهای از خرمآباد - نورآباد بعد از سالها تعطیلی امسال به پیمانکار واگذار میشود، الان در حال برگزاری مناقصه هست.
