۳۰۰۰ نفر در پویش سلامت دهان و دندان عسلویه خدمات دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین شایسته نیا صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ارتقای شاخص‌های سلامت دهان و دندان، این پویش با حضور تیم‌های بهداشتی و دندان‌پزشکی در مدارس، مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشتی شهرستان برگزار شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان عسلویه افزود: در این برنامه بیش از سه هزار نفر از گروه‌های مختلف سنی، به‌ویژه دانش‌آموزان، از خدمات آموزشی، معاینه، فلورایدتراپی و مشاوره بهداشت دهان و دندان بهره‌مند شدند.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش آگاهی عمومی نسبت به مراقبت از سلامت دهان و پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها عنوان کرد و از تداوم برنامه‌های آموزشی در مدارس و مراکز بهداشتی شهرستان خبر داد.