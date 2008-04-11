پیش بینی کاهش جرائم در سال 87 با اقدامات پیشگیرانه

دکتر حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قوه قضائیه از لحاظ پیشگیری از وقوع جرم وظایفی بر عهده دارد که اجرای اصولی آن به طور حتم کاهش جرائم را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: آمارهای مجرمانی که هر روزه وارد زندانها می شوند به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید فکر اساسی برای کاهش این آمار اندیشیده شود.

مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه اظهار داشت: آنچه مسلم است قوه قضائیه به تنهایی در این ماموریت نمی تواند وارد عمل شود و سایر ارگان ها و به خصوص نیروی انتظامی نیز باید در حد مسئولیت و وظایف خود اقدام کنند.

حمیدیان خاطر نشان کرد: تا کنون امر پیشگیری از وقوع جرم چندان مورد توجه قرار نگرفته است اما امید می رود در سال جاری اقدامی جدی در این راستا اعمال شود.