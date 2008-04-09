واحدهای صنفی متخلف همدان سه میلیارد ریال جریمه شدند

امیر کرمی نظر در گفتگو با خبر نگار مهر در همدان افزود: تخلفات واحدهای صنفی متخلف شامل عمده فروش و خرده فروش و خدماتی به دلیل درج نکردن قیمت بر روی اجناس، نداشتن فاکتور فروش، گرانفروشی و رعایت نکردن درصد سودهای قانونی به پرداخت این مبلغ محکوم شدند.

کرمی نظر با بیان اینکه در صورت پرداخت نکردن جریمه از سوی واحدهای متخلف، این واحدها پلمپ می شوند، اظهار داشت: در نوروز امسال 65 پرونده تخلف صنوف در هیئتهای بدوی مجامع صنفی بررسی و رسیدگی شد.

وی تصریح کرد: بیشترین تخلف از سوی صنف آرایشگری بانوان بود که 37 در صد تخلفات را شامل می شد.