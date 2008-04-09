  1. استانها
  2. همدان
۲۱ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۴۴

واحدهای صنفی متخلف همدان سه میلیارد ریال جریمه شدند

همدان - خبرگزاری مهر: مسئول بازرسی و نظارت امور صنفی استان همدان گفت: در سال جاری واحدهای صنفی متخلف بیش از سه میلیارد ریال ریال جریمه شدند.

امیر کرمی نظر در گفتگو با خبر نگار مهر در همدان افزود: تخلفات واحدهای صنفی متخلف شامل عمده فروش و خرده فروش و خدماتی به دلیل درج نکردن قیمت بر روی اجناس، نداشتن فاکتور فروش، گرانفروشی و رعایت نکردن درصد سودهای قانونی به پرداخت این مبلغ محکوم شدند.

کرمی نظر با بیان اینکه در صورت پرداخت نکردن جریمه از سوی واحدهای متخلف، این واحدها پلمپ می شوند، اظهار داشت: در نوروز امسال 65 پرونده تخلف صنوف در هیئتهای بدوی مجامع صنفی بررسی و رسیدگی شد.

وی تصریح کرد: بیشترین تخلف از سوی صنف آرایشگری بانوان بود که 37 در صد تخلفات را شامل می شد.

کد مطلب 662585

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها