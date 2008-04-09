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۲۱ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۲۳

محرابیان:

آینده روشنی در انتظار صنعت و معدن خراسان رضوی است

آینده روشنی در انتظار صنعت و معدن خراسان رضوی است

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر صنایع و معادن با اشاره به شکوفایی بخش صنعت و معدن در خراسان رضوی از وضعیت مطلوب و روشن این حوزه در آینده ای نزدیک در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر محرابیان ظهر امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه کارخانه آرد گلمکان مشهد گفت: گزارش رشد بخش صنعت و معدن خراسان رضوی طی دو، سه سال جای جاری مباهات و تحسین دارد.

وی با اشاره به حضور موفق بخش خصوصی و بهره گیری از ظرفیت های آن در این استان خاطر نشان کرد: در برخی بخش های حوزه صنعت و معدن خراسان رضوی شاهد 250 درصد رشد سرمایه گذاری بوده ایم.

وی تاکید کرد: حجم بالای اقدامات انجام شده و موفقیت های این استان در بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی به معنای واقعی عدم تصدی دولت نشان از آینده ای روشن در حوزه صنعت و معدن خراسان رضوی و در راستای آن کشور ایران دارد.

محرابیان به خبرهای خوش این وزارتخانه در سال نو آوری و شکوفایی و تحولات آن اشاره کرد و افزود: در سال جاری برنامه های مفصلی در بخش صنعت و معدن داریم.

وزیر صنایع و معادن عصر امروز در نشستی با استاندار خراسان رضوی و معاونین وی پیرامون گزارش عملکرد این استان و وضعیت مصوبات بخش صنعت و معدن گفتگو کرده و خبرهای خوش وزارتخانه را اعلام می کند.


 

کد مطلب 662588

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