آینده روشنی در انتظار صنعت و معدن خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر محرابیان ظهر امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه کارخانه آرد گلمکان مشهد گفت: گزارش رشد بخش صنعت و معدن خراسان رضوی طی دو، سه سال جای جاری مباهات و تحسین دارد.

وی با اشاره به حضور موفق بخش خصوصی و بهره گیری از ظرفیت های آن در این استان خاطر نشان کرد: در برخی بخش های حوزه صنعت و معدن خراسان رضوی شاهد 250 درصد رشد سرمایه گذاری بوده ایم.

وی تاکید کرد: حجم بالای اقدامات انجام شده و موفقیت های این استان در بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی به معنای واقعی عدم تصدی دولت نشان از آینده ای روشن در حوزه صنعت و معدن خراسان رضوی و در راستای آن کشور ایران دارد.

محرابیان به خبرهای خوش این وزارتخانه در سال نو آوری و شکوفایی و تحولات آن اشاره کرد و افزود: در سال جاری برنامه های مفصلی در بخش صنعت و معدن داریم.

وزیر صنایع و معادن عصر امروز در نشستی با استاندار خراسان رضوی و معاونین وی پیرامون گزارش عملکرد این استان و وضعیت مصوبات بخش صنعت و معدن گفتگو کرده و خبرهای خوش وزارتخانه را اعلام می کند.





