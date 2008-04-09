سمینار بین المللی تازه های قلب و عروق در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمود تابنده ظهر امروز در نشستی خبری افزود: 12 تن از دانشمندان و اساتید آمریکا، شش تن از اروپا و مابقی مدوعین نیز از آسیا و ایران در این کنگره حضور دارند.

وی ادامه داد: برای سمینار تازه های قلب و عروق تاکنون حدود 200مقاله ارسال که از این تعداد 100مورد برای ارائه در روزهای برگزاری مراسم انتخاب شده است.

مدیر عامل بیناد قلب کوثر با بیان اینکه در سمینار مذکور 85 تا 100 نفربه سخنرانی خواهند پرداخت، عنوان کرد: در مراسم اختتامیه سمینار نیز برخی از پیشکسوتان این عرصه تقدیر خواهند شد.

تابنده گفت: طی سه سالی که بیمارستان قلب کوثر آغاز به کار کرده هدف ما گسترش کارهای تحقیقاتی در قالب ارتباط بین اساتید خارجی و داخلی بوده که از همان سال اول نیز برنامه های برگزاری کنگره تازه های قلب و عروق پیگیری شد اما از سال آینده سمینار مذکور هر دو سال یکبار برگزار خواهد شد.

مدیر عامل بیمارستان قلب کوثر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح فعالیتهای اخیر این بیمارستان عنوان کرد: طی سال گذشته 10 هزار عمل آنژیوگرافی در بیمارستان قلب کوثر صورت گرفته که نسبت به مدت زمان تاسیس خود بی سابقه بوده است.

تابنده ضن اشاره به انتقادات صورت گرفته به هزینه های درمان در بیمارستان مذکور گفت: این بیمارستان توسط خیرین احداث شده اما آنها وظیفه پرداخت هزینه های بعدی بیمارستان را ندارند به همین خاطر نمی توان هزینه های درمان بیماران را رایگان کرد.

وی با بیان اینکه بیمارستان قلب کوثر سالانه 64 میلیون تومان بابت بیمه و حقوق پرسنل، خرید اقلام مصرفی و... هزینه دارد، گفت: اگر شخصی این هزینه ها را تقبل کند ما می توانیم بیماران را به صورت رایگان درمان کنیم.