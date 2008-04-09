ادامه موج بازداشت فلسطینی ها در کرانه باختری/شهادت 5 بیمار فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی فلسطینی اعلام کردند: ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته نزدیک به 30 فلسطینی را که به دو جنبش حماس و فتح گرایش داشتند، در کرانه باختری بازداشت کردند.

به گفته این منابع، شماری از نظامیان رژیم صهیونیستی وارد شهر نابلس درکرانه باختری شدند و 25 عضو جنبش فتح و حماس را بازداشت کردند.

در قلقیلیه درشمال کرانه باختری نیز نظامیان صهیونیستی،چهار مبارز حماس را بازداشت کردند و دفتر این جنبش را دراین شهر بستند.

عملیات مذکور رژیم صهیونیستی درحالی انجام شد که امروز چهارمین روز مانور این رژیم در مرزهای شمالی اراضی فلسطینی برگزار می شود.

خبردیگر به نقل از خبرگزاری مستقل فلسطین (سما) حاکی ازآن است که پنج بیمار فلسطینی طی 24 ساعت گذشته به سبب محاصره نوارغزه و ممانعت از خروج آنان برای درمان در خارج از فلسطین جان خود را از دست دادند.

از زمان محاصره نوارغزه تاکنون، بیش از یکصد بیمار فلسطینی جان خود را در مراکز درمانی از دست دادند.