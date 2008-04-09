15 وظیفه جدید به وظایف سازمان بهداشت اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دکتر عبدالرضا مصری ظهر امروز در مراسم افتتاح نخستین مرکز آب درمانی کشور در مشهد با اعلام این خبر گفت: اورژانس اجتماعی برای رسیدگی فوری به آسیب های اجتماعی یکی از این وظایف است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنین از خرید یک سامانه کامل رایانه ای برای دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال 87 خبر داد و گفت: امسال برنامه های خدمات رسانی برای مددجویان سازمان را با نگاه تفکیک معلولیت ها و نیازها و اولویت بندی گروههای کمک گیرنده تنظیم کرده و خدمات را به صورتی ارائه می کنیم که گروههایی که با خدمات یک نوبته از معلوایت رهایی می یابند در اولویت کمک ها قرار گیرند.

دکتر مصری با بیان اینکه آزمایش ژنتیک برای اولین بار در کشور برای والدین انجام می شود اظهار داشت: این آزمایش در مواردی که به تشخیص کارشناسان سازمان بهزیستی، برای پیشگیری از معلولیت های مادرزادی و ژنتیک ضروری باشد به صورت رایگان برای والدین انجام می شود که با وجود سنگین بودن هزینه این آزمایشات،‌ رایانه کامل آن را دولت ژرداخت می کند.

وی با برشمردن خدمات دولت نهم در زمینه فعالیتهای بهزیستی افزود: در طول این دوره، بودجه سازمان 250 تا 400 درصد افزایش یافته و بیشترین توجه دولت به این بخش بوده است.

وی در پاسخ به انتقادی که در مورد کافی نبودن خدمات در رابطه با معلولین عنوان شد تصریح کرد: اگر به گذشته نگاه کنیم،‌ روزهایی بوده که معلولین از داشتن حتی یک ویلچر محروم بوده اند اما امروز مرکز آب درمانی برایشان تاسیس کرده ایم و درباره نیازهای علمی و پژوهشی آنها برنامه داریم.

وی همچنین از تجهیز یکصد مرکز نابینایان در سطح کشوربه تجهیزات الکترونیکی جدید در سال جاری خبر داد.

دکتر مصری با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری افزود: راه اندازی مرکز آب درمانی در مجتمع معلولین شهید فیاض بخش مشهد،‌ یک نوآوری است که از مشهد مقدس به تمام کشور ارائه می شود.