زره دهمین گوروی سیکها از مزایده بریتانیا خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، شخصیتهای ارشد سیک در هندوستان ستادی اعتراض آمیز علیه فروش این شیء قدیمی در بریتانیا تشکیل داده و استدلال کردند که این زره زمانی متعلق به گورو گوبید سینگ بوده که یکی از مهمترین مدافعان آئین سیک محسوب می شود.

کمیته سیکهای مستقر در هندوستان که نظارت در معابد سیک سراسر کشور را برعهده دارد از خبر عدم فروش عمومی این زره استقبال کرد.

اواتار سینگ ماکار رئیس این کمیته که گفته می شود درخواست خود را برای ملکه بریتانیا ارسال کرده و از وی خواسته تا فروش این زره را ممنوع کند در گفتگو با تایمز هندوستان اظهار داشت اگر ثابت شود که این زره متعلق به گوروی سیکها بوده بهترین مکان برای نگهداری آن موزه مرکزی سیکها در هندوستان است.

وی افزود: ما گروهی را برای بررسی اعتبار این زره به بریتانیا اعزام کرده ایم.

سوتبی به عنوان برگزار کننده این مزایده به منظور خاتمه این مناقشه اعلام کرد که هیچ مدرکی برای اثبات اینکه زره به گورو گوبیند سینگ تعلق داشته یافت نشده است.

درحالی که پیش از این در دفترچه راهنمای مزایده عکس این امر درج شده بود که این زره به دهمین گوروی سیکها تعلق دارد. از این رو سوتبی طی بیانیه خود برای عدم موثق بودن اطلاعات دفترچه راهنما ابراز تأسف کرد و اظهار داشت اگر هرگونه اطلاعاتی درباره مالک این زره بدست آورد در بررسی دقیق تر آن تردید نخواهد کرد.

گورو گوبیند دهمین گوروی سیکها بوده که در قرن هفدهم متولد شده و به جنگ آوری و شاعری شهرت داشت.