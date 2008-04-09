مدیریت به موقع آب سد سفیدرود ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان، عصر چهارشنبه در نشست "بررسی وضعیت آب در شبکه های آبیاری و زهکشی سفیدرود و مدیریت صحیح بر منابع موجود آب استان " در رشت، اعلام کرد: به رغم کاهش نزولات جوی در بالا دست سد سفیدرود، کنترل و مدیریت به هنگام آب ذخیره شده در سد سفیدرود یک ضرورت است تا کشاورزان در فصل زراعی با بحران کمبود آب مواجه نشوند.

وی همچنین مدیریت در نحوه مصرف آب در شرایط کنونی را یک راهبرد اصولی دانست و بیان داشت: مدیریت درست بر امر صرفه جویی در مصرف آب می تواند در کنترل مصرف آب و جلوگیری از هدر رفتن آن تاثیر به سزایی داشته باشد.

قهرمانی بیان داشت: آب یکی از منابع بسیار مهم و حیاتی است که در زندگی روزمره انسانها و تداوم تولیدات کشاورزی نقش فوق العاده ای دارد.

استاندار گیلان یادآور شد: امروز پیشرفتهای شگفت انگیزی در زمینه های مختلف حیات بشر صورت گرفته اما آب کماکان به عنوان منبع اصلی تامین انرژی و تولیدات کشاورزی اهمیت دارد.

وی همچنین استفاده بهینه و کارآمد از منابع طبیعی را رمز توسعه و ارتقایی رفاه عمومی در جامعه دانست و افزود: تداوم حیات جامعه بشریت مستلزم بهره گیری درست از منابع خدادادی است و تردیدی در این زمینه وجود ندارد.

شبکه آبیاری و زهکشی سد سفیدرود با داشتن شش سد انحرافی از قبیل تاریک، سنگر، پسیخان، امام رضا(ع) و قوام افزون بر 180 هزار هکتار از مجموع 230هزار هکتار مزارع شالیزاری استان را تحت پوشش دارد.

