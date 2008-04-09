کلیه ورزشکاران اعزامی به المپیک آزمایش دوپینگ می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم الله علیمرادی با بیان این خبر، اظهارداشت: پیش از اعزام ورزشکاران به بازیهای المپیک پکن آزمایش های متعدد دوپینگ از آنها اخذ خواهد شد و طبق قراردادی که با آزمایشگاه کنترل دوپینگ کلن آلمان داریم نتایج تستها را در کمتر از 48 ساعت تحویل خواهیم گرفت که این مساله باعث تسریع در اعلام نتایج و تکرار آزمایشها خواهد شد.

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع دوپینگ برای سازمان تربیت بدنی، در رشته های پر خطر این آزمایشات دو تا سه مرتبه نیز تکرار خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه کشورمان با کاروانی پاک در بازیهای المپیک پکن حضور یابد، افزود: امیدوارم ورزشکاران ایرانی با درخشش خود در این پیکارها پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را به دفعات در دهکده بازیها به اهتزاز در آورند.