به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه شنبه در نشست تخصصی حوزه بیمه و بررسی مسائل مرتبط با این بخش، در محل فرمانداری سمنان، با تأکید بر نقش مهم بیمه در آرامش و اطمینان شهروندان، گفت: بیمه با پوشش حوزههایی همچون منازل و وسایل نقلیه، امنیتخاطر برای مردم ایجاد میکند و در عین حال پشتوانهای مؤثر برای سرمایهگذاری، تولید و ارائه خدمات محسوب میشود.
صمیمیان با اشاره به گستردگی جامعه فرهنگیان اظهار داشت: مجموعه آموزش و پرورش حجم قابل توجهی از جامعه پرسنلی و مخاطبان را شامل میشود و لازم است از این ظرفیت ارزشمند در توسعه خدمات بیمهای بهرهگیری شود.
وی افزود: ضرورت دارد مشوقها و بستههای حمایتی از سوی شرکتهای بیمهای بهویژه بیمه دانا تقویت شود تا رضایت فرهنگیان فرهیخته نیز جلب گردد.
فرماندار سمنان ضمن قدردانی از عملکرد بیمه دانا در ارائه خدمات شایسته در استان، خواستار پیگیری بیمه مسکونی منازل در روستاها شد و بر لزوم هماهنگی با شهرداری جهت پوشش بیمهای در بافتهای فرسوده و قدیمی تأکید کرد.
صمیمیان همچنین افزایش اطلاعرسانی عمومی در زمینه خدمات بیمهای را ضروری دانست و گفت: آگاهی مردم نسبت به بیمهها، بهویژه بیمه دانا، پایین است و باید با برنامهریزی و تبلیغات مؤثر، اطلاعرسانی در این حوزه گسترش یابد.
وی بر نقش حمایتی بیمه در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و تقویت تابآوری اجتماعی تأکید کرد.
