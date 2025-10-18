آرش قادری: روند پیشرفت تیم ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش قادری، بازیکن تیم ذوب‌آهن پس از دیدار دو تیم ذوب‌آهن و فولاد خوزستان که امشب (جمعه) ساعت ۱۸ در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد و با تساوی یک بر یک به پایان رسید با اشاره به روند بازی اظهار کرد: بازی خوبی را مقابل فولاد ارائه دادیم و خدا را شکر روند پیشرفت تیم هفته به هفته ادامه دارد. در این دیدار موقعیت‌های خوبی داشتیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری هم به ثمر برسانیم و حتی برنده بازی باشیم. گل خورده، صحنه خاصی نداشت، اما با وجود این، از روند تیم رضایت دارم.

وی ادامه داد: دو هفته است که نتایج مطابق شایستگی‌های ما نیست و جایگاه تیم در جدول با عملکرد ما مطابقت ندارد. تلاش بازیکنان و حمایت کادر فنی ادامه دارد و امیدواریم با همین روند بتوانیم به اهداف خود برسیم.

قادری درباره اهداف رسانه‌ای شدن صحبت‌های گذشته خود اظهار داشت: هدف از رسانه‌ای شدن صحبت‌ها، ترویج فرهنگ مثبت و زنده نگه داشتن آن بوده و امیدوارم در آینده اخبار بیشتری از این دست منتشر شود.

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره روز جهانی غذا گفت: ماکارونی غذایی است که دوست دارم و از نظر غذاهای محلی، آبگوشت اراک را پیشنهاد می‌کنم.

‌